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SON DAKİKA! İstanbul'da sevgili dehşeti: Genç kadın kabusu yaşadı! Darp edildi, arabayla ezildi!

Son dakika haberi... Anaokulu öğretmeni olan 1 çocuk annesi Buse Berfi Yılmaz (32), yaklaşık 1 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi tarafından öldüresiye darp edildi. Genç kadının kafasını duvarlara vurarak şiddet uygulayan cani sevgili bununla da yetinmedi. Olaydan birkaç gün sonra ikili arasında çıkan tartışmada Ahmet Hasan T. (39) aracı, kadının üzerine sürerek yaraladı. Kemikleri kırılan ve yoğun bakımda tedavi gören Buse Berfi Yılmaz, 10 günlük yaşam mücadelesini kazandı. Sevgilisini öldürme amacıyla arabayla ezen şüpheliye ise "Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 28.10.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 08:17
SON DAKİKA! İstanbul’da sevgili dehşeti: Genç kadın kabusu yaşadı! Darp edildi, arabayla ezildi!

Son dakika! Son dönemde yaşanan kadın cinayetleri ülkeyi sarsarken, anaokulu öğretmeni Buse Berfi Yılmaz'ın başına gelenler bir kez daha yürekleri dağladı. İddiaya göre ilk eşinden boşanan ve 7 yaşındaki kızıyla birlikte Kartal'da yaşayan Yılmaz, yaklaşık bir sene önce Ahmet Hasan T. (39) ile tanıştı.

SON DAKİKA! İstanbul’da sevgili dehşeti: Genç kadın kabusu yaşadı! Darp edildi, arabayla ezildi!

KAFASINI DUVARLARA VURMUŞ

Kısa sürede duygusal birliktelik yaşamaya başlayan çift, ilişkilerinin 7'nci ayında tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışmalar git gide şiddetlenirken, genç öğretmen geçtiğimiz yıl 12 Mayıs'ta sevgilisi tarafından öldüresiye darp edildi. İddiaya göre cani adam, Buse Berfi Yılmaz'ın kafasını duvarlara vurdu, tekme tokat dövdü.

SON DAKİKA! İstanbul’da sevgili dehşeti: Genç kadın kabusu yaşadı! Darp edildi, arabayla ezildi!

GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP, YARDIM İSTEMİŞ

Çaresiz kalan kadın, olayın ardından çocukluk arkadaşı Nilay K'yı görüntülü arayarak sevgilisinin onu dövdüğünü söyleyerek yardım istedi. Arkadaşına vücudundaki morlukları ve boynundaki çizikleri gösterip buluşmak istediğini söyledi. Fakat konuşmaları duyan Ahmet Hasan T, bu buluşmaya engel oldu.

SON DAKİKA! İstanbul’da sevgili dehşeti: Genç kadın kabusu yaşadı! Darp edildi, arabayla ezildi!

ARABASINI MEZARI YAPMAK İSTEDİ

Olaydan 2 gün sonra ikili aynı araçta seyir halindeyken tartışma başladı. Genç kadın araçtan inerek yol kenarında yürümeye başladı fakat telefonunu arabada unuttuğunu fark edince araca dönmek istedi. O esnada ise şoför koltuğundaki Ahmet Hasan T, arabayı genç kadının üzerine sürdü.

SON DAKİKA! İstanbul’da sevgili dehşeti: Genç kadın kabusu yaşadı! Darp edildi, arabayla ezildi!

GENÇ ÖĞRETMENİN 10 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Buse Berfi Yılmaz, 10 gün boyunca yoğun bakımda kalarak hayat mücadelesi verirken yaşanan korkunç olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Ahmet Hasan T., 29 Mayıs 2024 günü İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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