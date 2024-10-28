SON DAKİKA! İstanbul’da sevgili dehşeti: Genç kadın kabusu yaşadı! Darp edildi, arabayla ezildi!

Son dakika! Son dönemde yaşanan kadın cinayetleri ülkeyi sarsarken, anaokulu öğretmeni Buse Berfi Yılmaz'ın başına gelenler bir kez daha yürekleri dağladı. İddiaya göre ilk eşinden boşanan ve 7 yaşındaki kızıyla birlikte Kartal'da yaşayan Yılmaz, yaklaşık bir sene önce Ahmet Hasan T. (39) ile tanıştı.