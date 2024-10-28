SON DAKİKA! İstanbul'da sevgili dehşeti: Genç kadın kabusu yaşadı! Darp edildi, arabayla ezildi!
Son dakika haberi... Anaokulu öğretmeni olan 1 çocuk annesi Buse Berfi Yılmaz (32), yaklaşık 1 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi tarafından öldüresiye darp edildi. Genç kadının kafasını duvarlara vurarak şiddet uygulayan cani sevgili bununla da yetinmedi. Olaydan birkaç gün sonra ikili arasında çıkan tartışmada Ahmet Hasan T. (39) aracı, kadının üzerine sürerek yaraladı. Kemikleri kırılan ve yoğun bakımda tedavi gören Buse Berfi Yılmaz, 10 günlük yaşam mücadelesini kazandı. Sevgilisini öldürme amacıyla arabayla ezen şüpheliye ise "Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Giriş Tarihi: 28.10.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 08:17