Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İstanbul’da ücret tartışmasında darp edilmişti! Taksici Erdal Çiçek’ten acı haber geldi…

SON DAKİKA… İstanbul’da ücret tartışmasında darp edilmişti! Taksici Erdal Çiçek’ten acı haber geldi…

SON DAKİKA…İstanbul Şişli'de taksi şoförü Erdal Çiçek taksi ücreti nedeniyle çıkan tartışmada Burak İ. tarafından darp edildi. Ağır yaralanan ve bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan talihsiz adamdan 7 gün sonra acı haber geldi.

Semih KARA
Giriş Tarihi: 13.06.2026 11:36 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 12:18
SON DAKİKA… İstanbul’da ücret tartışmasında darp edilmişti! Taksici Erdal Çiçek’ten acı haber geldi…

Olay, 5 Haziran'da saat 00.10 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Taksi sürücüsü Erdal Çiçek ile Burak İ. arasında taksi ücreti nedeniyle tartışma çıktı.

SON DAKİKA… İstanbul’da ücret tartışmasında darp edilmişti! Taksici Erdal Çiçek’ten acı haber geldi…

Tartışmanın büyümesi üzerine Burak İ., Çiçek'in başına yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen Çiçek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA… İstanbul’da ücret tartışmasında darp edilmişti! Taksici Erdal Çiçek’ten acı haber geldi…

7 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Erdal Çiçek'i ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Burak İ., pelis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çevredekilerin şüpheliye tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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SON DAKİKA… İstanbul’da ücret tartışmasında darp edilmişti! Taksici Erdal Çiçek’ten acı haber geldi…

Öte yandan Burak İ.'nin 1 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Çiçek ise tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Burak İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA… İstanbul’da ücret tartışmasında darp edilmişti! Taksici Erdal Çiçek’ten acı haber geldi…

TAKSİCİLER TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Şüpheliyi taksi şoförlerinin darbettiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SON DAKİKA… İstanbul’da ücret tartışmasında darp edilmişti! Taksici Erdal Çiçek’ten acı haber geldi…

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#İSTANBUL #ŞİŞLİ