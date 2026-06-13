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SON DAKİKA… İstanbul’da ücret tartışmasında darp edilmişti! Taksici Erdal Çiçek’ten acı haber geldi…
SON DAKİKA… İstanbul’da ücret tartışmasında darp edilmişti! Taksici Erdal Çiçek’ten acı haber geldi…
SON DAKİKA…İstanbul Şişli'de taksi şoförü Erdal Çiçek taksi ücreti nedeniyle çıkan tartışmada Burak İ. tarafından darp edildi. Ağır yaralanan ve bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan talihsiz adamdan 7 gün sonra acı haber geldi.
Giriş Tarihi: 13.06.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 12:18