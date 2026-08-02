SON DAKİKA! İstanbul'da zincirli vahşet! Arkadaşının borcu yüzünden bodrumda acımasızca işkence ettiler: "Ya para ya kamyonet"

"YA PARA, YA KAMYONET"



Sandalyeyle birlikte yere düşen ve feci şekilde dövülen Akgöz'ün cebindeki 500 TL ve cep telefonu gasp edildi. Şüphelilerin "Ya bu parayı ödersin ya da kamyoneti bize verirsin" tehditleri üzerine korkuya kapılan müşteki, kamyoneti vermeyi kabul etti. Bir odaya kilitlenen Akgöz, şüphelilerin boş bir anından faydalanarak kaçmayı başardı ve yakındaki bir akaryakıt istasyonuna sığınarak yardım istedi.