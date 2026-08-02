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SON DAKİKA! İstanbul'da zincirli vahşet! Arkadaşının borcu yüzünden bodrumda acımasızca işkence ettiler: 'Ya para ya kamyonet'
SON DAKİKA! İstanbul'da zincirli vahşet! Arkadaşının borcu yüzünden bodrumda acımasızca işkence ettiler: "Ya para ya kamyonet"
İstanbul'da Kan Donduran Tuzak: Arkadaşının Borcu İçin Bodrum Katta Zincirli İşkence! Spot: İstanbul'da yeni bir iş görüşmesine gittiğini sanan nakliyeci, karanlık bir bodrum katta hayatının kâbusunu yaşadı. Arkadaşının 30 bin TL'lik borcu yüzünden sandalyeye bağlanıp zincire vurulan adamın ölümle burun buruna geldiği anlar ve film sahnelerini aratmayan kaçış hikayesinin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 02.08.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 16:34