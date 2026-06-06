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SON DAKİKA | İstanbul'un 2 farklı yakasında harekete geçildi! Motosikletli çetelere şok baskın: 27 gözaltı
SON DAKİKA | İstanbul'un 2 farklı yakasında harekete geçildi! Motosikletli çetelere şok baskın: 27 gözaltı
Son dakika haberi: İstanbul'un iki yakasında faaliyet yürüten, motosikletlerle iş yeri-araç kurşunlama ve tehdit suçlarına karışarak haraç toplayan iki ayrı silahlı suç örgütüne eş zamanlı baskın yapıldı. İki çetenin üyesi 27 kişi silahlarla ve mermilerle yakalandı.
Giriş Tarihi: 06.06.2026 08:40
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 08:49