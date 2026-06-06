SON DAKİKA | İstanbul’un 2 farklı yakasında harekete geçildi! Motosikletli çetelere şok baskın: 27 gözaltı

İstanbul genelinde; Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt, Eyüp Sultan İlçeleri başta olmak üzere Avrupa ve Anadolu Yakaları'nda örgütlü bir şekilde suç faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen iki ayrı silahlı suç örgütüne eş zamanlı baskın yapıldı.