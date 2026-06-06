Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | İstanbul'un 2 farklı yakasında harekete geçildi! Motosikletli çetelere şok baskın: 27 gözaltı

SON DAKİKA | İstanbul'un 2 farklı yakasında harekete geçildi! Motosikletli çetelere şok baskın: 27 gözaltı

Son dakika haberi: İstanbul'un iki yakasında faaliyet yürüten, motosikletlerle iş yeri-araç kurşunlama ve tehdit suçlarına karışarak haraç toplayan iki ayrı silahlı suç örgütüne eş zamanlı baskın yapıldı. İki çetenin üyesi 27 kişi silahlarla ve mermilerle yakalandı.

Emir SOMER
Giriş Tarihi: 06.06.2026 08:40 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 08:49
SON DAKİKA | İstanbul’un 2 farklı yakasında harekete geçildi! Motosikletli çetelere şok baskın: 27 gözaltı

Son dakika haberi... İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde önemli bir operasyon düzenledi.

SON DAKİKA | İstanbul’un 2 farklı yakasında harekete geçildi! Motosikletli çetelere şok baskın: 27 gözaltı

İstihbarat ve Organize Polisleri; iki ayrı silahlı suç örgütünün hiyerarşik yapılarını, faaliyet alanlarını ve irtibat ağlarını deşifre etti.

SON DAKİKA | İstanbul’un 2 farklı yakasında harekete geçildi! Motosikletli çetelere şok baskın: 27 gözaltı

İstanbul genelinde; Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt, Eyüp Sultan İlçeleri başta olmak üzere Avrupa ve Anadolu Yakaları'nda örgütlü bir şekilde suç faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen iki ayrı silahlı suç örgütüne eş zamanlı baskın yapıldı.

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SON DAKİKA | İstanbul’un 2 farklı yakasında harekete geçildi! Motosikletli çetelere şok baskın: 27 gözaltı

SİLAHLARLA YAKALANDILAR

İş yerlerine, araçlara yönelik motosikletlerle silahlı saldırı, tehdit ve benzeri olayları organize ettikleri ve olaylarla bağlantılı oldukları belirlenen iki ayrı suç örgütünün üyesi 27 kişi, eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA | İstanbul’un 2 farklı yakasında harekete geçildi! Motosikletli çetelere şok baskın: 27 gözaltı

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda yedi ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

SON DAKİKA | İstanbul’un 2 farklı yakasında harekete geçildi! Motosikletli çetelere şok baskın: 27 gözaltı

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

SON DAKİKA | İstanbul’un 2 farklı yakasında harekete geçildi! Motosikletli çetelere şok baskın: 27 gözaltı

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

SON DAKİKA | İstanbul’un 2 farklı yakasında harekete geçildi! Motosikletli çetelere şok baskın: 27 gözaltı
SON DAKİKA | İstanbul’un 2 farklı yakasında harekete geçildi! Motosikletli çetelere şok baskın: 27 gözaltı
SON DAKİKA | İstanbul’un 2 farklı yakasında harekete geçildi! Motosikletli çetelere şok baskın: 27 gözaltı
SON DAKİKA | İstanbul’un 2 farklı yakasında harekete geçildi! Motosikletli çetelere şok baskın: 27 gözaltı
SON DAKİKA | İstanbul’un 2 farklı yakasında harekete geçildi! Motosikletli çetelere şok baskın: 27 gözaltı
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