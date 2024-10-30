SON DAKİKA! İşte Narin Güran iddianamesindeki HTS gerçeğinin ayrıntıları! Anne Yüksel Güran ve Enes Güran Narin’in kaybolduğu gün...

Son dakika haberi: Kardeşi ve annesiyle ilgili paylaşımlarını silen ağabey Baran Güran, bir kanaldaki telefon bağlantısında, 'Bir HTS diye tutturmuşlar. İddianamede HTS harici bir şey yok' diyerek dosyada inandırıcı bir delil bulunmadığı imasında bulundu. Ancak 3 ayrı baz istasyonundan sinyal alan köyde, kamera ve olay sırasında kimin hangi noktada olduğunu HTS kayıtları bir bir ortaya koydu. 34 materyal de 'delil' olarak dosyada saklanırken HTS kayıtlarına karşı bazı şüpheliler ifadelerini değiştirdi. Anne Yüksel Güran ile Enes Güran'ın küçük kızın kaybolduğu gün telefonlarının ikişer dakika arayla kapanması ve açılması HTS kayıtlarında yer aldı.
Giriş Tarihi: 30.10.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 09:39