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SON DAKİKA! İşte Narin Güran iddianamesindeki HTS gerçeğinin ayrıntıları! Anne Yüksel Güran ve Enes Güran Narin'in kaybolduğu gün...

Son dakika haberi: Kardeşi ve annesiyle ilgili paylaşımlarını silen ağabey Baran Güran, bir kanaldaki telefon bağlantısında, 'Bir HTS diye tutturmuşlar. İddianamede HTS harici bir şey yok' diyerek dosyada inandırıcı bir delil bulunmadığı imasında bulundu. Ancak 3 ayrı baz istasyonundan sinyal alan köyde, kamera ve olay sırasında kimin hangi noktada olduğunu HTS kayıtları bir bir ortaya koydu. 34 materyal de 'delil' olarak dosyada saklanırken HTS kayıtlarına karşı bazı şüpheliler ifadelerini değiştirdi. Anne Yüksel Güran ile Enes Güran'ın küçük kızın kaybolduğu gün telefonlarının ikişer dakika arayla kapanması ve açılması HTS kayıtlarında yer aldı.

Ali OKTAY
Giriş Tarihi: 30.10.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 09:39
SON DAKİKA! İşte Narin Güran iddianamesindeki HTS gerçeğinin ayrıntıları! Anne Yüksel Güran ve Enes Güran Narin’in kaybolduğu gün...

Son dakika haberi... Önceki gün bir televizyon kanalındaki programa telefonla bağlanan Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, iddianamede HTS kayıtlarıyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Kardeşi ve annesiyle ilgili paylaşımlarını 45 dakika sonra silen Baran Güran, "Bana bütün köyün bir baz istasyonunu çıkarsınlar. Annem ve Enes inkâr ediyor mu? Biz evdeyiz diyorlar. Aksi olsa inkâr ederler ve biz evde değiliz derlerdi. Bir HTS diye tutturmuşlar. İddianamede HTS harici bir şey yok" dedi. Ancak Tavşantepe köyü, 3 ayrı baz istasyonundan sinyal alıyordu.

SON DAKİKA! İşte Narin Güran iddianamesindeki HTS gerçeğinin ayrıntıları! Anne Yüksel Güran ve Enes Güran Narin’in kaybolduğu gün...

İŞTE BARAN GÜRAN'IN 'İDDİANAMEDE HTS HARİCİ BİR ŞEY YOK' DEDİĞİ HTS GERÇEĞİNİN AYRINTILARI…

a) İlk ihbar 112'ye Narin'in kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos saat 20.43'te ağabey Baran Güran tarafından yapıldı. HTS kayıtlarında ise Narin Baran, 15.11'de en son okul kamera kaydında görüldüğü halde tam 5 saat sonra niye hava karardıktan sonra geç ihbarda bulunuldu?...

SON DAKİKA! İşte Narin Güran iddianamesindeki HTS gerçeğinin ayrıntıları! Anne Yüksel Güran ve Enes Güran Narin’in kaybolduğu gün...

b) Narin'in kaybolmasından 9 gün sonra köydeki bütün cep telefonlarına el konuldu. HTS kayıtlarına göre özellikle olay günü köydeki çoğu telefondaki görüşme ve mesajlar niye silindi?...

SON DAKİKA! İşte Narin Güran iddianamesindeki HTS gerçeğinin ayrıntıları! Anne Yüksel Güran ve Enes Güran Narin’in kaybolduğu gün...

c) Nevzat Bahtiyar'ın aracı, kamera kaydında cesedin bulunduğu dereden 15.44'te ayrıldı. Bahtiyar yer gösterme dâhil üç ayrı ifade verdi. 9 Eylül'deki yer göstermede cesedi Salim Güran'ın kendisine verdiğini ve battaniyeye sarılı vaziyette kendi arabasına koyduğunu, ardından ahırdan aldığı çuvala koyarak dereye gömdüğünü itiraf etti. Bir gün sonra biraz farklı olsa da yine benzer ifade verdi. 21 Eylül tarihli üçüncü ifadesini ise değiştirdi. Bu defa Salim Güran'ın çağırması üzerine Narin'in evine gittiğini, odaların kapalı olduğunu, evde hiç kimseyi görmediğini ve evde olsalar dahi odaların içinde olup olmadıklarını bilmediğini iddia etti.

SON DAKİKA! İşte Narin Güran iddianamesindeki HTS gerçeğinin ayrıntıları! Anne Yüksel Güran ve Enes Güran Narin’in kaybolduğu gün...

Nevzat Bahtiyar, "Salim beni yerde yatan Narin'in yanına götürdü. Artık suç ortağımsın. Yoksa oğlunun kafasına sıktırırım dedi. Ben de Narin'i daha sonra dereye gömdüm" dedi. Nevzat Bahtiyar, HTS kayıtlarına göre evde oldukları tespit edilen diğerleriyle niçin karşılaşmadı ya da seslerini duymadı? Odaların kapıları niçin kapalıydı? İlk iki ifadesinde eve gitmediğini söylemeyen Nevzat Bahtiyar üçüncü ifadesinde bu defa niçin Narin'in evine gittiğini detaylı şekilde anlattı?..

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