SON DAKİKA! İşte Narin Güran iddianamesindeki HTS gerçeğinin ayrıntıları! Anne Yüksel Güran ve Enes Güran Narin’in kaybolduğu gün...

Son dakika haberi... Önceki gün bir televizyon kanalındaki programa telefonla bağlanan Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, iddianamede HTS kayıtlarıyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Kardeşi ve annesiyle ilgili paylaşımlarını 45 dakika sonra silen Baran Güran, "Bana bütün köyün bir baz istasyonunu çıkarsınlar. Annem ve Enes inkâr ediyor mu? Biz evdeyiz diyorlar. Aksi olsa inkâr ederler ve biz evde değiliz derlerdi. Bir HTS diye tutturmuşlar. İddianamede HTS harici bir şey yok" dedi. Ancak Tavşantepe köyü, 3 ayrı baz istasyonundan sinyal alıyordu.

