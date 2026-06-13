Son dakika | İşte oyuncu Melisa Döngel’in uyuşturucu yazışmaları! Madde kullanırken fotoğrafları ortaya çıktı

FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

Telefon incelemesi sadece mesajlarla sınırlı kalmayıp galeri kayıtlarında yer alan görsel materyallerle de desteklendi. Ekipler tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını ve bulundurulduğunu kanıtlar nitelikte birçok fotoğraf ve ekran görüntüsü tespit edildi. Görüntüler arasında, uyuşturucu madde kullanımına hazırlık aşamasını gösteren, tabak üzerinde rulo yapılmış paranın bulunduğu düzenekler yer alıyor.

Bunun yanı sıra Döngel'in yüzünün de göründüğü ve madde kullanırken çekildiği değerlendirilen fotoğraflar dijital delil olarak kayıt altına alındı. Galeride ayrıca kokain ve esrar olduğu değerlendirilen maddelerin yakın çekim fotoğrafları da bulundu. Soruşturma devam ediyor.