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Son dakika | İşte oyuncu Melisa Döngel'in uyuşturucu yazışmaları! Madde kullanırken fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika | İşte oyuncu Melisa Döngel'in uyuşturucu yazışmaları! Madde kullanırken fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika haberi: Oyuncu Melisa Döngel'in telefonundan, uyuşturucu istediğine dair mesajlar ile madde kullanırken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Bu dijital delillerin ardından düzenlenen operasyonlarda 43 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 13.06.2026 06:49
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 07:06