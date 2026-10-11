SON DAKİKA! İşverenin "tarihsiz istifa" oyunu mahkemeden döndü: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar!

MİLYONLARA EMSAL OLACAK 'SAHTE İSTİFA' DETAYI

Davalı işveren de imzalı istifa dilekçesi olduğunu öne sürdü. İş Mahkemesi, davacı tarafça açılan davanın kabulü ile davalı tarafça yapılan feshin geçersizliğinin tespiti ve davacının işe iadesine hükmetti. Davalı avukatı kararı istinafa taşıdı.

BAM 8. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Dosya kapsamındaki el yazılı, imzalı ve tarihsiz istifa dilekçesinin "Çalışmış olduğunuz projenizden başka bir projede çalışmak için ayrılıyorum" şeklinde olduğu hatırlatıldı.