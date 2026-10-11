Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! İşverenin 'tarihsiz istifa' oyunu mahkemeden döndü: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar!

SON DAKİKA! İşverenin "tarihsiz istifa" oyunu mahkemeden döndü: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar!

Özel sektör çalışanları dikkat! İşverenlerin kıdem tazminatı ödememek için sıkça başvurduğu 'tarihsiz belge' kurnazlığını bozan emsal karar Bölge Adliye Mahkemesi'nden (BAM) geldi. Başka bir projede çalışmak umuduyla imza atan ancak "istifa etti" denilerek haksız yere kovulan işçinin hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. Mahkeme, sahte istifa oyununu bozarak işçiye hem işe iade hem de 57 bin TL tazminat hakkı tanıdı. İşte emsal kararın detayları...

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İHA
Giriş Tarihi: 11.10.2026 11:09 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 11:12
SON DAKİKA! İşverenin tarihsiz istifa oyunu mahkemeden döndü: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar!

Yıllarca güvenlik görevlisi olarak çalıştığı iş yerinden kovulan M.K., İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı; iş akdinin davalı tarafça haksız olarak feshedildiğini iddia etti.

SON DAKİKA! İşverenin tarihsiz istifa oyunu mahkemeden döndü: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar!

KOD 03 İLE KOVULAN İŞÇİDEN HUKUK DERSİ

İstifa etmemesine rağmen davalının çıkış kodu 03 ile haksız olarak işten çıkardığını belirterek, iş akdinin feshinin geçersizliği ile işe iadesine, işverenin süresi içerisinde işe başlatmaması halinde işe başlatmama tazminatının ve 4 aylık boşta geçen süre ücretin davalılardan alınarak kendisine verilmesini talep etti.

SON DAKİKA! İşverenin tarihsiz istifa oyunu mahkemeden döndü: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar!

MİLYONLARA EMSAL OLACAK 'SAHTE İSTİFA' DETAYI

Davalı işveren de imzalı istifa dilekçesi olduğunu öne sürdü. İş Mahkemesi, davacı tarafça açılan davanın kabulü ile davalı tarafça yapılan feshin geçersizliğinin tespiti ve davacının işe iadesine hükmetti. Davalı avukatı kararı istinafa taşıdı.
BAM 8. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Dosya kapsamındaki el yazılı, imzalı ve tarihsiz istifa dilekçesinin "Çalışmış olduğunuz projenizden başka bir projede çalışmak için ayrılıyorum" şeklinde olduğu hatırlatıldı.

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SON DAKİKA! İşverenin tarihsiz istifa oyunu mahkemeden döndü: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar!

HEM İŞE İADE HEM 57 BİN TL TAZMİNAT ŞOKU!

İşveren tarafından sunulan el yazılı istifa dilekçesinin tarihsiz oluşu dikkate alındığında düzenlendiği tarihin belgeden anlaşılamadığı gibi, gerçek bir istifa dilekçesi olmadığı vurgulandı. BAM kararında şöyle denildi: "İstifa dilekçesine itibar edilemeyeceği, ispat yükü üzerinde bulunan davalı tarafça iş akdinin davacının istifası ile sona erdiği ispatlanamadığından davacının iş akdinin davalı tarafça geçerli veya haklı bir nedene dayanılmaksızın feshedildiği gerekçesi ile davanın kabulü yerindedir.

SON DAKİKA! İşverenin tarihsiz istifa oyunu mahkemeden döndü: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar!

İşverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının özel güvenlik hizmetleri şirketindeki iş yerine işe iadesine, davacının süresi içindeki başvurusuna rağmen işverence işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının çalıştığı süre ve fesih sebebi de dikkate alınarak takdiren 4 aylık brüt ücreti olan 57 bin 240 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

#ÖZEL SEKTÖR