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SON DAKİKA! İşverenin 'tarihsiz istifa' oyunu mahkemeden döndü: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar!
SON DAKİKA! İşverenin "tarihsiz istifa" oyunu mahkemeden döndü: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar!
Özel sektör çalışanları dikkat! İşverenlerin kıdem tazminatı ödememek için sıkça başvurduğu 'tarihsiz belge' kurnazlığını bozan emsal karar Bölge Adliye Mahkemesi'nden (BAM) geldi. Başka bir projede çalışmak umuduyla imza atan ancak "istifa etti" denilerek haksız yere kovulan işçinin hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. Mahkeme, sahte istifa oyununu bozarak işçiye hem işe iade hem de 57 bin TL tazminat hakkı tanıdı. İşte emsal kararın detayları...
Giriş Tarihi: 11.10.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 11:12