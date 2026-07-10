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SON DAKİKA | İtalyan kadın güzelleşmek isterken kabusu yaşadı! Estetik operasyondan sonra ölümden döndü

Son dakika haberi: İstanbul'da yaptırdığı estetik ameliyatlardan sonra enfeksiyon kaparak ülkesinde 28 gün yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veren İtalyan kadın, hastaneye 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 10.07.2026 07:38 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 07:39
SON DAKİKA | İtalyan kadın güzelleşmek isterken kabusu yaşadı! Estetik operasyondan sonra ölümden döndü

Son dakika haberi: İtalya'da özel bir şirkette müdürlük yapan 41 yaşındaki Allane C., 25 Mart 2024'te İstanbul Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede estetik ameliyatı oldu.

SON DAKİKA | İtalyan kadın güzelleşmek isterken kabusu yaşadı! Estetik operasyondan sonra ölümden döndü

Göğüs dikleştirme ve vücudundaki 5 bölgeye liposuction işlemi yapılan Allane C. bu işlem için 241 bin lira (4 bin Euro) öderken hastanede estetik operasyonlar için hiçbir kayıt açılmadı.

SON DAKİKA | İtalyan kadın güzelleşmek isterken kabusu yaşadı! Estetik operasyondan sonra ölümden döndü

İnsan vücudunun aynı anda kaldıramayacağı ağırlıkta kombine ve ağır operasyon yapılan Allane C.'de ameliyattan sonra yüksek ateş, sol kolda pıhtılaşma, şiddetli ağrılar başladı.

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SON DAKİKA | İtalyan kadın güzelleşmek isterken kabusu yaşadı! Estetik operasyondan sonra ölümden döndü

'SEYAHATE UYGUN' RAPORU

İddiaya göre apar topar kan nakli yapılan kadına, enfeksiyonun kaynağını tespit edecek hiçbir ciddi tetkik yapılmadı. Genç kadına, operasyondan 5 gün sonra da 'seyahate uygundur' raporu verilerek İtalya'ya gönderildi.

SON DAKİKA | İtalyan kadın güzelleşmek isterken kabusu yaşadı! Estetik operasyondan sonra ölümden döndü

İtalya'ya indiğinde uçaktan çıkıp yürüyebilecek durumda olmadığı için ambulansla Udine'deki Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Allane C.'ye burada çoklu organ yetmezliği ve akut zatürre teşhisi kondu.

SON DAKİKA | İtalyan kadın güzelleşmek isterken kabusu yaşadı! Estetik operasyondan sonra ölümden döndü

İtalya'da 28 gün yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak ölümle pençeleşen Allane C.'nin iki göğsünde de 25'er santimlik dikiş ve yara izleri kaldı. Meme uçlarında asimetri oluşan Allane C.'nin karın bölgesinde ise estetikten uzak, yağ kütleleriyle dolu dalgalı, oyuk ve düzensiz bir görünüm meydana geldi.

SON DAKİKA | İtalyan kadın güzelleşmek isterken kabusu yaşadı! Estetik operasyondan sonra ölümden döndü

10 BİN EURO HARCADI

İtalya'daki tedavileri için 530 bin lira (10 bin Euro) harcamak zorunda kalan Allane C. avukatları Selman Eke ve Metehan Taş aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde başvurarak doktor ve hastane yönetimine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

SON DAKİKA | İtalyan kadın güzelleşmek isterken kabusu yaşadı! Estetik operasyondan sonra ölümden döndü

Avukatı Selman Eke ayrıca, müvekkili hayati risk altındayken bile bile uçağa bindirerek ölüme terk etikleri için de "Taksirle Birden Fazla Organın İşlevini Yitirmesine Neden Olacak Şekilde Yaralama" suçundan suç duyurusunda bulunulacaklarını söyledi.

#İSTANBUL #İTALYAN