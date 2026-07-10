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SON DAKİKA | İtalyan kadın güzelleşmek isterken kabusu yaşadı! Estetik operasyondan sonra ölümden döndü
SON DAKİKA | İtalyan kadın güzelleşmek isterken kabusu yaşadı! Estetik operasyondan sonra ölümden döndü
Son dakika haberi: İstanbul'da yaptırdığı estetik ameliyatlardan sonra enfeksiyon kaparak ülkesinde 28 gün yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veren İtalyan kadın, hastaneye 1 milyon liralık tazminat davası açtı.
Giriş Tarihi: 10.07.2026 07:38
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 07:39