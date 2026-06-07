Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: İzmir Çeşme'de silahla vurularak öldürülmüştü: Dilan Polat'ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme!

SON DAKİKA: İzmir Çeşme'de silahla vurularak öldürülmüştü: Dilan Polat'ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın İzmir Çeşme'de silahlı saldırıyla öldürülen korumaları Can Polat'ın cinayetiyle ilgili gözaltına alınan dört şüpheli İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Emir SOMER
Giriş Tarihi: 07.06.2026 12:22 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 12:49
SON DAKİKA: İzmir Çeşme’de silahla vurularak öldürülmüştü: Dilan Polat’ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın İzmir Çeşme'de silahlı saldırıyla öldürülen korumaları Can Polat'ın cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA: İzmir Çeşme’de silahla vurularak öldürülmüştü: Dilan Polat’ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme!

İSTANBUL'DA 2 GÖZALTI YAPILMIŞTI

Can Polat'ın dosyasının İstanbul'a gönderilmesi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da iki gözaltı yapılmıştı.

SON DAKİKA: İzmir Çeşme’de silahla vurularak öldürülmüştü: Dilan Polat’ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme!

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; cinayeti işleyen tetikçinin İstanbul'da ev arkadaşı olan kişiyi de gözaltına aldı. Tetikçi ve ona kalacağı adres başta olmak üzere yardım ve yataklık eden bir kişi İzmir'de gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirilmişti.

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SON DAKİKA: İzmir Çeşme’de silahla vurularak öldürülmüştü: Dilan Polat’ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme!

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört şüpheli, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA: İzmir Çeşme’de silahla vurularak öldürülmüştü: Dilan Polat’ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme!

CİNAYET SİLAHINI TESLİM EDEN KURYE

Gözaltına alınan dördüncü şüphelinin, cinayet silahını tetikçiye getiren ve teslim eden kişi olan bir kurye olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: İzmir Çeşme’de silahla vurularak öldürülmüştü: Dilan Polat’ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme!

OPERASYONLARDA OTOMATİK TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

İzmir'de düzenlenen ve tetikçi ile diğer şüphelinin gözaltına alındığı ilk operasyonda cinayet aleti otomatik tabancanın ele geçirilmesinin ardından, İstanbul'da düzenlenen son operasyonda da bir otomatik tabanca daha ele geçirildi.

SON DAKİKA: İzmir Çeşme’de silahla vurularak öldürülmüştü: Dilan Polat’ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme!

İki silah Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi ve inceleme altına altına alındı.

SON DAKİKA: İzmir Çeşme’de silahla vurularak öldürülmüştü: Dilan Polat’ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme!
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR