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SON DAKİKA: İzmir Çeşme'de silahla vurularak öldürülmüştü: Dilan Polat'ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme!
SON DAKİKA: İzmir Çeşme'de silahla vurularak öldürülmüştü: Dilan Polat'ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme!
Dilan Polat ve Engin Polat'ın İzmir Çeşme'de silahlı saldırıyla öldürülen korumaları Can Polat'ın cinayetiyle ilgili gözaltına alınan dört şüpheli İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Giriş Tarihi: 07.06.2026 12:22
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 12:49