SON DAKİKA: İzmir Çeşme’de silahla vurularak öldürülmüştü: Dilan Polat’ın koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme!

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; cinayeti işleyen tetikçinin İstanbul'da ev arkadaşı olan kişiyi de gözaltına aldı. Tetikçi ve ona kalacağı adres başta olmak üzere yardım ve yataklık eden bir kişi İzmir'de gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirilmişti.