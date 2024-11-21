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SON DAKİKA! İzmir Seferihisar'da 3 polisi silahla yaralamıştı: Magandadan utanmaz sözler! O saldırganın ifadesi ortaya çıktı
SON DAKİKA! İzmir Seferihisar'da 3 polisi silahla yaralamıştı: Magandadan utanmaz sözler! O saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Son dakika haberi: İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün akşam silahlı kavga ihbarına giden sivil polis ekibine ateş açılmış, saldırıda komiser Furkan Hakan Aşkın sol kolundan ve polis memurları İbrahim Gümüştekin göğsünden ve Mehmet Tozun boğazından yaralanmıştı. Eski muhtar adayı olduğu öğrenilen ve olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli Mehmet Salih Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. Çelik'in utanmaz sözleri 'pes' dedirtti.
Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:01