Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! İzmir Seferihisar'da 3 polisi silahla yaralamıştı: Magandadan utanmaz sözler! O saldırganın ifadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA! İzmir Seferihisar'da 3 polisi silahla yaralamıştı: Magandadan utanmaz sözler! O saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi: İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün akşam silahlı kavga ihbarına giden sivil polis ekibine ateş açılmış, saldırıda komiser Furkan Hakan Aşkın sol kolundan ve polis memurları İbrahim Gümüştekin göğsünden ve Mehmet Tozun boğazından yaralanmıştı. Eski muhtar adayı olduğu öğrenilen ve olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli Mehmet Salih Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. Çelik'in utanmaz sözleri 'pes' dedirtti.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:01
SON DAKİKA! İzmir Seferihisar’da 3 polisi silahla yaralamıştı: Magandadan utanmaz sözler! O saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi... Olay, Seferihisar ilçesi Çolak İbrahim Bey Mahallesi Hamamalanı mevkisinde dün akşam 20.00 sıralarında meydana geldi. Haber merkezine gelen silahlı kavga ihbarı üzerine sivil polis ekipleri harekete geçti.

SON DAKİKA! İzmir Seferihisar’da 3 polisi silahla yaralamıştı: Magandadan utanmaz sözler! O saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Adrese polislerin geldiğini fark eden şüpheli Mehmet Salih Çelik silahına sarıldı. Şüpheli Çelik adrese gelen 3 polise arka arkaya ateş açtı.

SON DAKİKA! İzmir Seferihisar’da 3 polisi silahla yaralamıştı: Magandadan utanmaz sözler! O saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Saldırıda komiser Furkan Hakan Aşkın sol kolundan, polis memurları İbrahim Gümüştekin göğsünden ve Mehmet Tozun boğazından yaralandı.

SON DAKİKA! İzmir Seferihisar’da 3 polisi silahla yaralamıştı: Magandadan utanmaz sözler! O saldırganın ifadesi ortaya çıktı

3 yaralı polisten Gümüştekin ile Tozun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Mehmet Salih Çelik isimli şüpheli gözaltına alındı.

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SON DAKİKA! İzmir Seferihisar’da 3 polisi silahla yaralamıştı: Magandadan utanmaz sözler! O saldırganın ifadesi ortaya çıktı

POLİSLER AMELİYAT EDİLDİ

Yaralı polisler olay yerine gelen ambulanslarla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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