SON DAKİKA! İzmir Seferihisar’da 3 polisi silahla yaralamıştı: Magandadan utanmaz sözler! O saldırganın ifadesi ortaya çıktı

3 yaralı polisten Gümüştekin ile Tozun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Mehmet Salih Çelik isimli şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 2 polis memurunu yaralayan şüpheli: "Husumetlilerim sandım" | Video