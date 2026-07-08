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SON DAKİKA… İzmir’de 71 yaşındaki Osman Güntaş ayı saldırısında can vermişti! Türkiye’nin konuştuğu vahşette yeni gelişme…
SON DAKİKA… İzmir’de 71 yaşındaki Osman Güntaş ayı saldırısında can vermişti! Türkiye’nin konuştuğu vahşette yeni gelişme…
SON DAKİKA… SON DAKİKA… İzmir'de 71 yaşındaki Osman Güntaş, evinin önünde kanepede uyuduğu sırada ayının saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güntaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türkiye'nin konuştuğu vahşette ayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 08.07.2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 14:11