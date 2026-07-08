SON DAKİKA… İzmir’de 71 yaşındaki Osman Güntaş ayı saldırısında can vermişti! Türkiye’nin konuştuğu vahşette yeni gelişme…

MEĞER 15 GÜNDÜR BÖLGEDEYMİŞ

Ayının bir süredir bölgede gezdiği ve vatandaşların yaklaşık 15 gündür ayıya dair tedirginlik yaşadığı belirtildi. Atatürk Mahallesi Muhtarı Hasan Basık "Ayıyı gördüğümüz yerleri yetkililere anlattık. Genel olarak geceleri görünüyor Gündüzleri ormanın derinliklerinde geziyor diye düşünüyoruz. Takip etmeye çalışsak da gece çalıların arasına girince takip etmek mümkün olmuyor.