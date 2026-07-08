Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İzmir’de 71 yaşındaki Osman Güntaş ayı saldırısında can vermişti! Türkiye’nin konuştuğu vahşette yeni gelişme…

SON DAKİKA… İzmir’de 71 yaşındaki Osman Güntaş ayı saldırısında can vermişti! Türkiye’nin konuştuğu vahşette yeni gelişme…

SON DAKİKA… SON DAKİKA… İzmir'de 71 yaşındaki Osman Güntaş, evinin önünde kanepede uyuduğu sırada ayının saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güntaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türkiye'nin konuştuğu vahşette ayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…

İHA
Giriş Tarihi: 08.07.2026 14:09 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 14:11
SON DAKİKA… İzmir’de 71 yaşındaki Osman Güntaş ayı saldırısında can vermişti! Türkiye’nin konuştuğu vahşette yeni gelişme…

İlçeyi teyakkuza geçiren olay, 3 Temmuz akşam saatlerinde Doğanbey Mahallesi'nde meydana gelmişti. Evinin bahçesinde uyuduğu sırada ayının saldırısına uğrayan 71 yaşındaki Osman Güntaş, feci şekilde hayatını kaybetmişti.

SON DAKİKA… İzmir’de 71 yaşındaki Osman Güntaş ayı saldırısında can vermişti! Türkiye’nin konuştuğu vahşette yeni gelişme…

TÜM İLÇE AYIYI ARADI…

Güntaş'ın ölümünün ardından bölgede panik havası hakim olmuş, ormanlık alandan yerleşim yerlerine inen ayı birçok vatandaş tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülenmişti.

SON DAKİKA… İzmir’de 71 yaşındaki Osman Güntaş ayı saldırısında can vermişti! Türkiye’nin konuştuğu vahşette yeni gelişme…

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son olarak Doğanbey Sahili'nde ortaya çıkan ve tehlike saçan ayı, vatandaşlar tarafından silahla vurularak öldürüldü. İlçede günlerdir süren ayı kabusu, hayvanın etkisiz hale getirilmesiyle son buldu.

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SON DAKİKA… İzmir’de 71 yaşındaki Osman Güntaş ayı saldırısında can vermişti! Türkiye’nin konuştuğu vahşette yeni gelişme…

Bölge halkında büyük tedirginliğe neden olan ayının vatandaşlarca öldürülmesinin ardından yetkililer tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA… İzmir’de 71 yaşındaki Osman Güntaş ayı saldırısında can vermişti! Türkiye’nin konuştuğu vahşette yeni gelişme…

MEĞER 15 GÜNDÜR BÖLGEDEYMİŞ

Ayının bir süredir bölgede gezdiği ve vatandaşların yaklaşık 15 gündür ayıya dair tedirginlik yaşadığı belirtildi. Atatürk Mahallesi Muhtarı Hasan Basık "Ayıyı gördüğümüz yerleri yetkililere anlattık. Genel olarak geceleri görünüyor Gündüzleri ormanın derinliklerinde geziyor diye düşünüyoruz. Takip etmeye çalışsak da gece çalıların arasına girince takip etmek mümkün olmuyor.

SON DAKİKA… İzmir’de 71 yaşındaki Osman Güntaş ayı saldırısında can vermişti! Türkiye’nin konuştuğu vahşette yeni gelişme…

Ben kendim geceleri jandarma ekipleriyle beraber ortalığı geziyorum. Yetkililer ayının Ödemiş'ten geldiğini söyledi. Özellikle ağılların, hayvanların olduğu yerlerde gezdiğine dair duyumlar aldık. Doğanbey'de bir vatandaşın hayvanlarına saldırdığını duyduk. Güntaş'ın evi de kuytu bir yerdeydi.

SON DAKİKA… İzmir’de 71 yaşındaki Osman Güntaş ayı saldırısında can vermişti! Türkiye’nin konuştuğu vahşette yeni gelişme…

Ayının gelebileceği bölgeler arasındaydı. Biz mahallelilere 3 gündür uyarılarda bulunuyoruz. Çocuklarınızı yalnız bırakmayın, geceleri dışarı çıkmayın diyoruz" şeklinde konuştu.

#İZMİR #TÜRKİYE