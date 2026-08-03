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SON DAKİKA! İzmir'de Fatma Kara'yı döverek katletmişti! Cani sevgili için gerekçeli karar açıklandı: 4 metre sürükleyip defalarca yere vurmuş
SON DAKİKA! İzmir'de Fatma Kara'yı döverek katletmişti! Cani sevgili için gerekçeli karar açıklandı: 4 metre sürükleyip defalarca yere vurmuş
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eski sevgilisi Fatma Kara'yı sokak ortasında hayattan koparan Olgun Gacar'ın yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı. Cezadan kurtulmak için pes dedirten bir bahaneye sığınan sanık, mahkeme heyetinin verdiği kararla adeta neye uğradığını şaşırdı. Peki, tüm Türkiye'nin kanını donduran olayda mahkeme heyeti adaleti nasıl sağladı ve sanığın pişkin savunmasına karşı nasıl bir hüküm kurdu?
Giriş Tarihi: 03.08.2026 13:37
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 13:41