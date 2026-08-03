SON DAKİKA! İzmir’de Fatma Kara’yı döverek katletmişti! Cani sevgili için gerekçeli karar açıklandı: 4 metre sürükleyip defalarca yere vurmuş

2 KEZ UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Olgun Gacar hakkında dava açıldı. İddianamede, Gacar'ın daha önce de Kara'ya şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği, buna ilişkin de Kara'nın şikayeti doğrultusunda Gacar'a 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi. Olgun Gacar'ın, Kara'nın bulunduğu yere tüfekle geldiği de iddianamede yer aldı. Kara'nın, Gacar'dan hamile kaldığı, olaydan 20 gün önce çocuğu aldırdığı da iddianamede yer buldu.