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SON DAKİKA! Kabine 'emekli maaşları düzenlemesi' gündemiyle toplanıyor! Kritik kararlar alınacak: Yeni düzenleme ne zaman hayata geçecek?
SON DAKİKA! Kabine 'emekli maaşları düzenlemesi' gündemiyle toplanıyor! Kritik kararlar alınacak: Yeni düzenleme ne zaman hayata geçecek?
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi pazartesi Beştepe'de toplanacak. Toplantıda emeklilere yönelik maaş düzenlemesi masada olacak. Fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum da ele alınacak. Kabine gündeminin ardından gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilecek.
Giriş Tarihi: 22.11.2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 22.11.2026 15:03