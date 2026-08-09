SON DAKİKA | Kağıthane’deki cani koca dehşetinin detayları ortaya çıktı: İfadesi kan dondurdu! Meğer Bedriye Karaçay’ı katlettikten sonra...

'KAYINVALİDEMLE HİÇBİRŞEY OLMAMIŞ GİBİ SOHBET ETTİM'

Volkan K., "Bu sırada kayınvalidem Durdane dış kapımızı çaldı, yanında çocuklarım vardı. Eve doğru 'Bedoş Bedoş' diye bağırdı fakat ben seslenmeyince kapımın önünden çocuklarımla birlikte ayrıldı. Ardından salonda oturdum ve ne yapacağımı düşünmeye başladım. Yatak odamıza giderek yatağın üzerine serili olan battaniyeyi aldım ve salonda Bedriye'nin yanına yere serdim. Bedriye'nin de koltuk altlarından tutarak battaniyenin üzerine çektim. Ardından battaniyeyi her iki ucundan kapattım, meyve satarken aldığım halat ipi olarak geçen ipi balkondan alarak salona geldim. Bedriye'yi sardığım battaniyeyi hatırladığım kadarıyla ayak kısmından, baş kısmından ve gövde kısmından bağladım ve salonda bu vaziyette bıraktım. Dışarı çıkarak 2 yan sokağımda bulunan sokağa kayınvalidemin evine gittim ve kayınvalidem Durdane'ye 'Kızın yine evden kaçtı' dedim. Kayınvalidem de her zamanki gibi bana 'Merak etme gelir' dedi. Ben de yaklaşık 1 saat kadar hiçbirşey olmamış gibi kapının önünde kayınvalidemle ve sokaktakilerle sohbet ettim. Çocukların uyuduğunu görünce yani saat 23.00 sıralarında evime tek başıma gittim ve evde oturarak sokağın tamamen boşalmasını bekledim" ifadelerini kullandı.