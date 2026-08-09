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SON DAKİKA | Kağıthane’deki cani koca dehşetinin detayları ortaya çıktı: İfadesi kan dondurdu! Meğer Bedriye Karaçay'ı katlettikten sonra...
SON DAKİKA | Kağıthane’deki cani koca dehşetinin detayları ortaya çıktı: İfadesi kan dondurdu! Meğer Bedriye Karaçay'ı katlettikten sonra...
SON DAKİKA | İstanbul Kağıthane'de 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay (27) , eşi Volkan K. (30) tarafından boğularak öldürüldükten sonra cesedi Sarıyer Ayazağa'daki ormanlık alanda bulundu. Polis ekipleri tarafından yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Volkan K.'nın ifadesi ortaya çıktı. Volkan K'nin ifadesinde "Bedriye'yi sardığım battaniyeyi hatırladığım kadarıyla ayak kısmından, baş kısmından ve gövde kısmından bağladım ve salonda bu vaziyette bıraktım. Dışarı çıkarak 2 yan sokağımda bulunan sokağa kayınvalidemin evine gittim ve kayınvalidem Durdane'ye 'Kızın yine evden kaçtı' dedim. Kayınvalidem de her zamanki gibi bana 'Merak etme gelir' dedi. Ben de yaklaşık 1 saat kadar hiçbirşey olmamış gibi kapının önünde kayınvalidemle ve sokaktakilerle sohbet ettim. " dediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 09.08.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 13:30