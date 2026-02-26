SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem! 26 Şubat AFAD ve Kandilli verileriyle Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?

Son dakika Kahramanmaraş deprem gelişmesine göre, 26 Şubat 2026 Salı günü saat 20:17 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğü takip edilirken AFAD verilerine göre Elbistan ilçesinde hissedilen deprem sonrası tüm bilgiler yayında.