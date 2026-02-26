Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem! 26 Şubat AFAD ve Kandilli verileriyle Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası bölge halkı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerini takip etmeye başladı. Elbistan merkezli yaşanan sarsıntının ardından vatandaşlar bilgi arayışını yoğunlaştırdı. İşte 26 Şubat 2026 tarihli son depremler listesi:

Son dakika Kahramanmaraş deprem gelişmesine göre, 26 Şubat 2026 Salı günü saat 20:17 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğü takip edilirken AFAD verilerine göre Elbistan ilçesinde hissedilen deprem sonrası tüm bilgiler yayında.

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. 4.8 büyüklüğündeki depremde merkez üssü Denizli Sarayköy.

#DEPREM
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-02-26
Saat:20:17:08 TSİ
Enlem:38.10667 N
Boylam:37.3125 E
Derinlik:7 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kayıtlara yansıyan bugünün dikkat çeken depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine yansıyor:

