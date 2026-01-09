KAHRAMANMARAŞ DEPREMLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Onikişubat olan sarsıntının büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçüldü. 09 Ocak 2026 tarihinde saat 11:17:42 TSİ'de gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. İşte detaylar...