KAHRAMANMARAŞ DEPREMLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçülen sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremin merkez üssü Onikişubat olarak açıklanırken, olayın 09 Ocak 2026 tarihinde saat 11:17:42 TSİ'de gerçekleştiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 09.01.2026 12:24
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

AFAD verilerine göre merkez üssü Onikişubat olan bir deprem meydana geldi. 4.0 (Mw) büyüklüğünde kaydedilen sarsıntı, 09 Ocak 2026 tarihinde saat 11:17:42 TSİ'de gerçekleşti. Deprem çevre yerleşim yerlerinde de hissedilirken, bölgeden gelen bilgilere ilişkin değerlendirmeler sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-01-09
Saat:11:17:42 TSİ
Enlem:37.91972 N
Boylam:36.6575 E
Derinlik:12.36 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

