KAHRAMANMARAŞ DEPREMLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçülen sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremin merkez üssü Onikişubat olarak açıklanırken, olayın 09 Ocak 2026 tarihinde saat 11:17:42 TSİ'de gerçekleştiği bildirildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.01.2026 12:24