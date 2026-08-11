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SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta kuvözdeki vahşette flaş gelişme! ATK raporu ortaya çıktı! Cani hemşirenin bebeğe uyguladığı şiddet kaydedilmişti...
SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta kuvözdeki vahşette flaş gelişme! ATK raporu ortaya çıktı! Cani hemşirenin bebeğe uyguladığı şiddet kaydedilmişti...
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta kuvözdeyken hemşire şiddetine maruz kalan ve engelli kalan talihsiz bebek davasında bugün kritik bir gelişme yaşandı. Dosyaya giren son adli tıp raporu okuyanları adeta şoke etti. Duyanlar şaşkına dönerken, acılı anne çıkan bu karara isyan ederek öyle bir şey söyledi ki...
Giriş Tarihi: 11.08.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 12:04