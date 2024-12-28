SON DAKİKA: Kamuda yeni dönem! Memur alımı yapılırken öncelikler değişecek: İşte çalışmanın detayları...

KAMUDA YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kamuya gelen etkin ve hızlı hizmet anlayışı tüm kurumlara ve birimlere yaygınlaştırılacak. Kamu hizmetinin etkin ve verimli olmasını sağlayacak yeni tedbirler üzerinde çalışılıyor. Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de bir anlamda güçlendirilmiş olacak. Hem kamu hizmeti alan vatandaşı hem de kamu hizmeti veren personeli mutlu edecek sistem bir anlamda bürokrasiyi azaltacak, bürokratik oligarşiyi de yok edecek tedbirler içeriyor.