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SON DAKİKA: Kamuda yeni dönem! Memur alımı yapılırken öncelikler değişecek: İşte çalışmanın detayları...
SON DAKİKA: Kamuda yeni dönem! Memur alımı yapılırken öncelikler değişecek: İşte çalışmanın detayları...
Son dakika haberi: Kamu personeli olanları ve memur olmak isteyenleri sevindiren haber geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlendirecek, kamu hizmetini etkin ve verimli hale getirecek yeni tedbirler geliyor. Üzerinde çalışılan taslaklara Sabah Memurlar ulaştı. İşte o çalışmaların bazıları...
Giriş Tarihi: 28.12.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 17:25