Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Kamuda yeni dönem! Memur alımı yapılırken öncelikler değişecek: İşte çalışmanın detayları...

SON DAKİKA: Kamuda yeni dönem! Memur alımı yapılırken öncelikler değişecek: İşte çalışmanın detayları...

Son dakika haberi: Kamu personeli olanları ve memur olmak isteyenleri sevindiren haber geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlendirecek, kamu hizmetini etkin ve verimli hale getirecek yeni tedbirler geliyor. Üzerinde çalışılan taslaklara Sabah Memurlar ulaştı. İşte o çalışmaların bazıları...

FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2024 17:25 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 17:25
SON DAKİKA: Kamuda yeni dönem! Memur alımı yapılırken öncelikler değişecek: İşte çalışmanın detayları...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlendirmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bürokrasiyi azaltacak, kamu hizmetini etkin ve verimli hale getirecek tedbirler alınacak. Bu kapsamda kamu personel rejiminde de yenilikler gelecek. Üzerinde çalışılan taslaklara Sabah Memurlar ulaştı…

SON DAKİKA: Kamuda yeni dönem! Memur alımı yapılırken öncelikler değişecek: İşte çalışmanın detayları...

KAMUDA YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kamuya gelen etkin ve hızlı hizmet anlayışı tüm kurumlara ve birimlere yaygınlaştırılacak. Kamu hizmetinin etkin ve verimli olmasını sağlayacak yeni tedbirler üzerinde çalışılıyor. Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de bir anlamda güçlendirilmiş olacak. Hem kamu hizmeti alan vatandaşı hem de kamu hizmeti veren personeli mutlu edecek sistem bir anlamda bürokrasiyi azaltacak, bürokratik oligarşiyi de yok edecek tedbirler içeriyor.

SON DAKİKA: Kamuda yeni dönem! Memur alımı yapılırken öncelikler değişecek: İşte çalışmanın detayları...

• Bu anlamda değişik taslaklar üzerinde çalışmalar da devam ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre bu çalışma kapsamında bakanlıklardaki müsteşarlık görevi geri getirilecek. Bakana bağlı olacak müsteşar işleyişin hızlanmasını ve hizmetlerin daha etkin ulaştırılmasını sağlayacak konumda olacak.

SON DAKİKA: Kamuda yeni dönem! Memur alımı yapılırken öncelikler değişecek: İşte çalışmanın detayları...

• Yine görevden alınan memurların ve yöneticilerin daha verimli kullanılması da sağlanacak. Bu anlamda bankamatik memuru anlayışı tamamen yok edilecek. Bakanlıklarda görevden alınan genel müdür, daire başkanı genel mudur yardımcısı gibi personel mesaiye gelmesi ve etkin görevlerde kullanılması düşünülüyor.

SON DAKİKA: Kamuda yeni dönem! Memur alımı yapılırken öncelikler değişecek: İşte çalışmanın detayları...

• Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan komisyonla bakanlıklarda birimlerin aksayan yönleri incelenecek. Bu anlamda alınacak tedbirler birer rapor halinde sunulacak ve hayata geçirilecek.

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