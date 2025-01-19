SON DAKİKA: Kamuya 4.477 personel alımı yapılacak! 53 kamu kurumu işçi ve memur alımı ilanlarını yayımladı

Son dakika haberi: 2025 yılına ait personel alımı ilanları kapsamında, 53 kamu kurumu Türkiye'nin farklı bölgelerinde istihdam etmek üzere personel arayışına girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili ilanlara göre bu kapsamda kamuya toplamda 4.477 personel alımı yapılacak. Peki hangi kurumlar hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı yapıyor? Başvuru tarihleri neler? İşte tüm merak edilenler...