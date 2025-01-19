Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Kamuya 4.477 personel alımı yapılacak! 53 kamu kurumu işçi ve memur alımı ilanlarını yayımladı

SON DAKİKA: Kamuya 4.477 personel alımı yapılacak! 53 kamu kurumu işçi ve memur alımı ilanlarını yayımladı

Son dakika haberi: 53 kamu kurumu personel alımı kapsamında 4.477 işçi ve memur alımı yapacağını duyurdu. Aralarında 8 Bakanlık ve 18 belediyenin de yer aldığı personel alımı ilanlarında uzman erbaş, hemşire, zabıta ve itfaiye eri gibi pozisyonlar yer alıyor. Peki hangi kurumlar personel alımı yapacak ve hangi pozisyonlar için işçi alımı yapılacak? İşte merak edilen 36 personel alımı ilanı ile birlikte tüm detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.01.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 10:29
SON DAKİKA: Kamuya 4.477 personel alımı yapılacak! 53 kamu kurumu işçi ve memur alımı ilanlarını yayımladı

Son dakika haberi: 2025 yılına ait personel alımı ilanları kapsamında, 53 kamu kurumu Türkiye'nin farklı bölgelerinde istihdam etmek üzere personel arayışına girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili ilanlara göre bu kapsamda kamuya toplamda 4.477 personel alımı yapılacak. Peki hangi kurumlar hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı yapıyor? Başvuru tarihleri neler? İşte tüm merak edilenler...

SON DAKİKA: Kamuya 4.477 personel alımı yapılacak! 53 kamu kurumu işçi ve memur alımı ilanlarını yayımladı

53 KAMU KURUMU 4.477 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen adaylar için 53 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 4 bin 477 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 8 bakanlık, 18 belediye, 10 üniversite, TİGEM, Kırklareli İl Özel İdaresi, İSKİ, İETT, TÜBİTAK, KGM, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, SSB, Diyanet İşleri Başkanlığı, YTB, EGM, GİB, Helal Akreditasyon Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olmak üzere toplamda 53 kamu kurumu 4.477 personel alımı yapacak.

SON DAKİKA: Kamuya 4.477 personel alımı yapılacak! 53 kamu kurumu işçi ve memur alımı ilanlarını yayımladı

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 5 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Göç İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatında boş bulunan 5 göç uzman yardımcısı kadrosuna, yazılı ve sözlü sınavla alım yapılacak.

Adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları gerekecek.

Sınavının yapılacağı tarih itibarıyla en az 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranan adaylar, 2023 veya 2024 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olacak.

Giriş sınavı başvuruları, e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden çevrimiçi yapılacak.

13 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 19 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: Kamuya 4.477 personel alımı yapılacak! 53 kamu kurumu işçi ve memur alımı ilanlarını yayımladı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 30 STAJYER KONTROLÖR ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce stajyer kontrolör kadrosuna sözlü sınavla 30 kişi alınacak. Başvurular, "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

23 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: Kamuya 4.477 personel alımı yapılacak! 53 kamu kurumu işçi ve memur alımı ilanlarını yayımladı

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 26 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü; 17 temizlikçi, 4 aşçı, 3 büro personeli, 1 diyetisyen ve 1 psikolog olmak üzere toplamda 26 sözleşmeli personel alımı yapacak.

6 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 20 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA SON DAKİKA