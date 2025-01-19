SON DAKİKA: Kamuya 4.477 personel alımı yapılacak! 53 kamu kurumu işçi ve memur alımı ilanlarını yayımladı

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 5 UZMAN YARDIMCISI ALACAK
Göç İdaresi Başkanlığı, merkez teşkilatında boş bulunan 5 göç uzman yardımcısı kadrosuna, yazılı ve sözlü sınavla alım yapılacak.
Adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları gerekecek.
Sınavının yapılacağı tarih itibarıyla en az 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranan adaylar, 2023 veya 2024 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olacak.
Giriş sınavı başvuruları, e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden çevrimiçi yapılacak.
13 Ocak 2025 tarihinde başlayan başvurular 19 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.