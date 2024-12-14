SON DAKİKA: Kamuya KPPS şartlı ve şartsız 34.257 personel alımı yapılacak! 35 kamu kurumu memur alımı ilanını yayımladı: 24’ün de başvurular başladı

MSB 3.384 ASTSUBAY ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) astsubay sınıf/branşlarına; Kara Kuvvetleri Komutanlığı için muharip sınıftan 1.425 erkek, yardımcı sınıftan 695 erkek ve 40 kadın olmak üzere toplamda 2.160 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için muharip sınıftan 456 erkek, yardımcı sınıftan 26 erkek ve 8 kadın olmak üzere toplamda 494 astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığı için muharip sınıftan 570 erkek ve 10 kadın, yardımcı sınıftan 135 erkek ve 15 kadın olmak üzere toplamda 730 astsubay alımı yapılacak. Buna göre Bakanlık toplamda

26 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

BANDO SINIFINA 47 ASTSUBAY ALINACAK

MSB bando sınıfı için 47 astsubay alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık; Kara Kuvvetleri Komutanlığına 4 basson, 5 sib. klarnet, 2 koro, 3 trombon, 5 trompet, 1 bariton, 1 kornet, 3 obua, 1 mib. klarnet, 1 vurmalı çalgılar, 1 küçük bas olmak üzere toplamda 10 kadın 20 erkek astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 1 flüt, 1 obua, 2 fagot/basson, 1 sib klarnet, 1 trompet, 1 korno, 1 trombon olmak üzere toplamda 4 kadın 3 erkek astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığına 1 fagot, 1 obua, 1 korno, 1 flüt, 2 trompet, 4 si bemol klarnet olmak üzere toplamda 5 kadın 5 erkek astsubay alacağını duyurdu.

26 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

1000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DA YAPILACAK

MSB, mühendis, destek personeli, büro personeli, sağlık teknikeri gibi pozisyonlarda çalıştırmak üzere 1000 sözleşmeli personel alımı yapacağını da duyurdu.

28 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.