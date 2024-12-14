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SON DAKİKA: Kamuya KPPS şartlı ve şartsız 34.257 personel alımı yapılacak! 35 kamu kurumu memur alımı ilanını yayımladı: 24'ün de başvurular başladı

Son dakika haberi: Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 34 bin 257 işçi ve memur alımı yapılacak. 35 kamu kurumunun personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Güncel personel alımı ilanlarından yapılan derlemeye göre sağlık teknikeri, astsubay, büro personeli, zabıta ve uzman yardımcısı gibi çeşitli pozisyonlar için KPSS şartlı ve şartsız personel alımı yapılacak. Söz konusu işçi ve memur alımı başvuruları e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.12.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 11:15
SON DAKİKA: Kamuya KPPS şartlı ve şartsız 34.257 personel alımı yapılacak! 35 kamu kurumu memur alımı ilanını yayımladı: 24’ün de başvurular başladı

Son dakika haberleri: 35 kamu kurumuna çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere toplamda 34 bin 257 personel alımı yapılacak. Memur olmak isteyenler için 35 kamu kurumunun merak edilen güncel işçi ve memur alımı ilanlarını derledik. İşte personel alımı yapılacak pozisyonlar ve başvuru tarihleri...

SON DAKİKA: Kamuya KPPS şartlı ve şartsız 34.257 personel alımı yapılacak! 35 kamu kurumu memur alımı ilanını yayımladı: 24’ün de başvurular başladı

35 KAMU KURUMU 34.257 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen adaylar için 35 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 34.257 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 7 bakanlık, 6 belediye, 9 üniversite, Adli Tıp Kurumu, TPAO, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, KGK, KGM, MAPEG, TSE, Milli Güvenlik Kurulu, DHMİ, TÜBİTAK, TMSF olmak üzere toplamda 35 kamu kurumuna 34.257 personel alımı yapılacak. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? İşte listesi:

SON DAKİKA: Kamuya KPPS şartlı ve şartsız 34.257 personel alımı yapılacak! 35 kamu kurumu memur alımı ilanını yayımladı: 24’ün de başvurular başladı

SAĞLIK BAKANLIĞI 26.673 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanlığı; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak.

Sözleşmeli sağlık çalışanı alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

SON DAKİKA: Kamuya KPPS şartlı ve şartsız 34.257 personel alımı yapılacak! 35 kamu kurumu memur alımı ilanını yayımladı: 24’ün de başvurular başladı

ADLİ TIP KURUMU 16 MEMUR ALIMI YAPACAK

Adli Tıp Kurumu, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 8 mühendis, 2 biyolog ve 6 kimyager olmak üzere toplamda 16 memur alımı yapacağını duyurdu.

9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: Kamuya KPPS şartlı ve şartsız 34.257 personel alımı yapılacak! 35 kamu kurumu memur alımı ilanını yayımladı: 24’ün de başvurular başladı

MSB 3.384 ASTSUBAY ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) astsubay sınıf/branşlarına; Kara Kuvvetleri Komutanlığı için muharip sınıftan 1.425 erkek, yardımcı sınıftan 695 erkek ve 40 kadın olmak üzere toplamda 2.160 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için muharip sınıftan 456 erkek, yardımcı sınıftan 26 erkek ve 8 kadın olmak üzere toplamda 494 astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığı için muharip sınıftan 570 erkek ve 10 kadın, yardımcı sınıftan 135 erkek ve 15 kadın olmak üzere toplamda 730 astsubay alımı yapılacak. Buna göre Bakanlık toplamda

26 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

BANDO SINIFINA 47 ASTSUBAY ALINACAK

MSB bando sınıfı için 47 astsubay alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık; Kara Kuvvetleri Komutanlığına 4 basson, 5 sib. klarnet, 2 koro, 3 trombon, 5 trompet, 1 bariton, 1 kornet, 3 obua, 1 mib. klarnet, 1 vurmalı çalgılar, 1 küçük bas olmak üzere toplamda 10 kadın 20 erkek astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 1 flüt, 1 obua, 2 fagot/basson, 1 sib klarnet, 1 trompet, 1 korno, 1 trombon olmak üzere toplamda 4 kadın 3 erkek astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığına 1 fagot, 1 obua, 1 korno, 1 flüt, 2 trompet, 4 si bemol klarnet olmak üzere toplamda 5 kadın 5 erkek astsubay alacağını duyurdu.

26 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

1000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DA YAPILACAK

MSB, mühendis, destek personeli, büro personeli, sağlık teknikeri gibi pozisyonlarda çalıştırmak üzere 1000 sözleşmeli personel alımı yapacağını da duyurdu.

28 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

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