SON DAKİKA… Kanser çetesi soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık mağdur hastaları arıyor: Vicdansızların WhatsApp mesajları ortaya çıktı

SON DAKİKA… Piyasa değeri 10 bin ile 15 bin dolar arasında değişen ve hastanelerde imha edilmesi gereken tarihi geçmiş kanser ilaçlarını, hastanelerin eczacıları aracılığıyla toplayıp sahte ambalajlarla 5 bin ila 6 bin dolara piyasaya süren çete soruşturmasında skandalın boyutu yeni bir aşamaya taşındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tarihi geçmiş ve ambalajı değiştirilmiş bu ilaçları kullanarak sağlık durumu bozulan veya rahatsızlanan hastaların tespiti için Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne resmi yazı yolladı. Öte yandan vicdansızların WhatsApp mesajları da ortaya çıktı: Adam orada 25 yıl hapislik iş yapıyor. Hepimiz gideriz valla!