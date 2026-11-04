SON DAKİKA… Kanser çetesi soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık mağdur hastaları arıyor: Vicdansızların WhatsApp mesajları ortaya çıktı

BİNLERCE ADETLİK SAHTE KUTU VE TABAKA PAZARLIĞI

İkili arasında gerçekleşen diğer dinleme takılmalarında ise basılan sahte kutu miktarları ve kesim işlemleri masaya yatırıldı. Görüşme kayıtlarında Mikail Aktaş'ın "İki bin beş yüz tane falan anca çıkar abi ya, kesilse iki bin beş yüz tane çıkar. Var var üç bin, üç bin beş yüz tane falan vardır abi" sözlerine karşılık matbaacı Cumhur Yılmaz'ın "Gördüm üç bin tane rahat mal var ben sana söyleyeyim. Benim bozduğum altı tane mal bozdum, ben malın üçte birini katladım o kadar toplayabildim. Bin iki yüz tane katladım" dediği tespit edildi.