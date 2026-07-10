Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı! Devasa kara para aklama ağı deşifre oldu: İşte istenen ceza…

SON DAKİKA… Kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı! Devasa kara para aklama ağı deşifre oldu: İşte istenen ceza…

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kapalıçarşı'ya yönelik yürüttüğü dev soruşturma tamamlandı. Yasa dışı bahis gibi birçok suçtan kaynaklanan kara parayı aklamak için Kapalıçarşı'da örgüt kurulduğu anlaşıldı. Kendi has muhasebe sistemi, paravan şirketleri, dövizcileri, kuyumcuları, ödeme kuruluşları, kripto varlıkları kullanan örgütün kara parayı adım adım takip ederek hem Türkiye piyasasına soktukları hem de yurt dışına kaçırdıkları ortaya çıktı. İşte dudak uçuklatan kara para aklama ağı…

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 10.07.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 10:29
SON DAKİKA… Kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı! Devasa kara para aklama ağı deşifre oldu: İşte istenen ceza…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kapalıçarşı'ya yönelik yürüttüğü dev soruşturma tamamlandı. Yasa dışı bahis gibi birçok suçtan kaynaklanan kara parayı aklamak için Kapalıçarşı'da örgüt kurulduğu belirtildi.

SON DAKİKA… Kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı! Devasa kara para aklama ağı deşifre oldu: İşte istenen ceza…

Kendi has muhasebe sistemi, paravan şirketleri, dövizcileri, kuyumcuları, ödeme kuruluşları, kripto varlıkları kullanan örgütün kara parayı adım adım takip ederek hem Türkiye piyasasına soktukları hem de yurt dışına çıkardıkları kaydedildi. Örgütün lideri olduğu belirtilen Türker Ak'ın 'örgüt yöneticiliği' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından 34,5 yıla kadar hapsi istendi.

SON DAKİKA… Kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı! Devasa kara para aklama ağı deşifre oldu: İşte istenen ceza…

KARA PARAYI AKLAMAK İÇİN ÖRGÜT KURULDU

İddianamede, bu aklama ağını yöneten bir suç örgütünün olduğu kaydedildi. Kişi ve şirketlerin bu amaçla bankalar ve ödeme kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirdikleri finansal hareketleri MASAK raporunda yer aldı. Kapalı Çarşı Suç örgütünün Türker Ak liderliğinde ve Murat Dönmezoğlu yöneticiliğinde hareket ettiği kaydedildi.

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SON DAKİKA… Kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı! Devasa kara para aklama ağı deşifre oldu: İşte istenen ceza…

MASAK raporlarına yer verilen iddianamede yaşanan para trafiklerinin ve sonucundan doğan mağduriyetlerin münferit bir dolandırıcılık olmadığı kaydedildi. Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarının profesyonelce yapıldığı ve kara paranın legal sisteme rahatlıkla sokulduğu belirtildi.

SON DAKİKA… Kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı! Devasa kara para aklama ağı deşifre oldu: İşte istenen ceza…

PARAVAN ŞİRKETLERLE KARA PARA SİSTEME SOKULDU

İddianamede, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması için paravan şirketlerin kullanıldığı kaydedildi. Bunun için de; paravan şirketler örgüt tarafından çok sayıda kişi adına kurduruldu, bu kişilere de üzerine şirket kurulduğu için ödemeler yapıldı. Bu paravan şirketler, adına bankalarda hesaplar açıldığı vurgulandı. İddianameye göre, ayrıca elektronik para kuruluşlarından şirketler adına hesaplar oluşturuldu, POS ve sanal POS altyapıları kullanıldı.

SON DAKİKA… Kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı! Devasa kara para aklama ağı deşifre oldu: İşte istenen ceza…

Bu paravan şirketlerin hesaplarındaki yüksek hacimli para hareketleri ve sahte ticari işlemler sayesinde sanki gerçekte bir ticari faaliyet gösteriyormuş gibi sisteme dahil edildiği kaydedildi. Ayrıca bu paravan şirketler sayesinde Kapalıçarşı'da dönüşüm sağlandı. Yüzlerce şirket listesiyle finansal hareketlerin incelenebildi.

SON DAKİKA… Kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı! Devasa kara para aklama ağı deşifre oldu: İşte istenen ceza…

KAPALIÇARŞI'DAKİ BAZI DÖVİZ VE ALTINCILAR

İddianamede, suçtan elde edilen gelirlerin Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz ve altın şirketleri üzerinden nakde, dövize, altına veya kripto varlıklara dönüştürüldüğü kaydedildi. Bu şirketlerin yüksek tutarlı nakit işlemlerin dikkat çekmeyeceği yapılar olarak kullanıldığı, döviz ve altın alım satımı görünümü altında suç gelirlerinin muhasebeleştirildiği, üçüncü kişilere yapılacak nakit teslimlerin telefon veya mobil uygulamalar üzerinden organize edildiği belirtildi. Kapalıçarşı'daki bazı şirketlerin, suç gelirlerinin sistem dışına çıkarılması ve daha sonra kripto varlıklara dönüştürülmesinde kritik rol oynadığı vurgulandı

SON DAKİKA… Kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı! Devasa kara para aklama ağı deşifre oldu: İşte istenen ceza…

ÖRGÜT FOREX DOLANDIRICILIĞINI DA YAPTI

İddianameye göre mağdurlar; kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişiler tarafından telefon, sosyal medya veya dijital platformlar üzerinden yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım sistemlerine yönlendirildi. Forex adı verilen bu dolandırıcılık türünde başlangıçta küçük tutarlarda kazanç gösterilerek mağdurun güvenini sağlayan örgüt üyeleri, ardından mağdurlardan daha yüksek tutarlarda para yatırmalarını istedi. Parasını çekmek isteyen mağdurlardan ise vergi, komisyon veya işlem ücreti adı altında ek ödemeler talep edildi. Bazı mağdurlar ise kaldıraçlı işlem bahanesiyle sistem üzerinde zarar ettirilerek ana paralarını kaybetti.

SON DAKİKA… Kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı! Devasa kara para aklama ağı deşifre oldu: İşte istenen ceza…

YASA DIŞI BAHİS KAPALIÇARŞI'DA AKLANDI

İddianamede, yasa dışı bahis siteleri üzerinden toplanan paralar, üçüncü kişiler adına açılan banka hesaplarına veya paravan şirket hesaplarına aktarıldı. Bu hesaplardan da parçalı transferlerle farklı kişi ve şirket hesaplarına dağıtıldığı belirtildi. Yasa dışı bahis gelirlerinin izini kaybettirmek için para mobil bankacılık ve ödeme kuruluşları üzerinden dolaştırılarak nakde, dövize, altına veya kripto varlıklara dönüştürüldü.

SON DAKİKA… Kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı! Devasa kara para aklama ağı deşifre oldu: İşte istenen ceza…

KENDİLERİNE ÖZEL MUHASEBE SİSTEMİ KURDULAR

İddianamede yer alan en önemli detaylardan biri de şebekenin kendine özel muhasebe sistemi kurmuş olmasıydı. Sisteme giren kara paralar "M80" isimli altyapı üzerinden takip edildi. Her bir tutar bu sistem üzerinden kişi ve şirket hesaplarına sistematik biçimde tanımlandı. Bu yapı sayesinde suç gelirlerinin hangi kaynaktan geldiği, hangi paravan şirket veya gerçek kişi hesabına aktarıldığı ve hangi döviz bürosu veya kripto hesaba yönlendirildiği örgüt tarafından rahatlıkla takip edildi.

SON DAKİKA… Kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı! Devasa kara para aklama ağı deşifre oldu: İşte istenen ceza…

BİN 112 ÖNCÜL SUÇ TEK TEK ANLATILDI

Bin 112 öncül suçun tek tek anlatıldığı iddianame, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen paraların nasıl aklandığını gösteren dikkat çekici bir detaylar yer aldı. Suçtan elde edilen gelirler önce farklı yöntemlerle toplandı. Ardından sanal POS sistemleri ve elektronik para kuruluşları üzerinden çok sayıda hesaplara aktarıldı. Paralar daha sonra şirket hesapları, gerçek kişi hesapları ile e-pin ve dijital ürün altyapıları kullanılarak farklı hesaplar arasında dolaştırıldı. Böylece para transferleri parçalanarak kaynağının tespit edilmesi zorlaştırıldı.

SON DAKİKA… Kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı! Devasa kara para aklama ağı deşifre oldu: İşte istenen ceza…

MİLYARLIK PARA HAREKETLERİ

Dosyadaki tespitlere göre örgüt, 176 farklı kişi üzerinden topladığı yaklaşık 7,4 milyar lirayı Tether (USDT) isimli kripto varlığa çevirerek örgüt yöneticilerine aktardı. Bunun yanı sıra 1,7 milyar lira paravan şirketlere, 5,7 milyar lira ise ödeme kuruluşları ve sanal POS altyapıları üzerinden farklı hesaplara dağıtıldı.

SON DAKİKA… Kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı! Devasa kara para aklama ağı deşifre oldu: İşte istenen ceza…

Ayrıca döviz ve altın bürolarının da para hareketlerinde kullanıldığı, 7,1 milyarlık bir para hareketi tespit edildi. İddianamede, para yatıran gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplam 12 milyarlık para, sanal POS (ödeme altyapısı) üzerinden sisteme dahil edildi. Yine gerçek ve tüzel kişilerden sisteme giren 5,2 milyar lira ise paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildiği yer aldı.

SON DAKİKA… Kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı! Devasa kara para aklama ağı deşifre oldu: İşte istenen ceza…

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, 502 örgüt üyesinin 'örgüt üyeliği' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından 12 yıldan 29,5 yıla kadar hapsi istendi. Örgüt lideri Türker Ak'ın 'örgüt yöneticiliği' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından 12,5 yıldan 34,5 yıla, örgüt yöneticisi Murat Dönmezoğlu'nun da 11 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca örgüt yöneticilerinin şahsi suçlarının dışında diğer örgüt üyelerinin işlediği suçlardan da sorumlu tutulması gerektiği belirtildi.

SON DAKİKA… Kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı! Devasa kara para aklama ağı deşifre oldu: İşte istenen ceza…
#TÜRKİYE #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #YASA DIŞI BAHİS