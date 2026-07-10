SON DAKİKA… Kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı! Devasa kara para aklama ağı deşifre oldu: İşte istenen ceza…

KENDİLERİNE ÖZEL MUHASEBE SİSTEMİ KURDULAR

İddianamede yer alan en önemli detaylardan biri de şebekenin kendine özel muhasebe sistemi kurmuş olmasıydı. Sisteme giren kara paralar "M80" isimli altyapı üzerinden takip edildi. Her bir tutar bu sistem üzerinden kişi ve şirket hesaplarına sistematik biçimde tanımlandı. Bu yapı sayesinde suç gelirlerinin hangi kaynaktan geldiği, hangi paravan şirket veya gerçek kişi hesabına aktarıldığı ve hangi döviz bürosu veya kripto hesaba yönlendirildiği örgüt tarafından rahatlıkla takip edildi.