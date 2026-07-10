SON DAKİKA… Kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı! Devasa kara para aklama ağı deşifre oldu: İşte istenen ceza…

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kapalıçarşı'ya yönelik yürüttüğü dev soruşturma tamamlandı. Yasa dışı bahis gibi birçok suçtan kaynaklanan kara parayı aklamak için Kapalıçarşı'da örgüt kurulduğu anlaşıldı. Kendi has muhasebe sistemi, paravan şirketleri, dövizcileri, kuyumcuları, ödeme kuruluşları, kripto varlıkları kullanan örgütün kara parayı adım adım takip ederek hem Türkiye piyasasına soktukları hem de yurt dışına kaçırdıkları ortaya çıktı. İşte dudak uçuklatan kara para aklama ağı…