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SON DAKİKA | Kapalıçarşı'da film gibi soygun! Milyonları çaldı: Kasaya tencere tava koyup kaçtı
SON DAKİKA | Kapalıçarşı'da film gibi soygun! Milyonları çaldı: Kasaya tencere tava koyup kaçtı
Son dakika: Kapalıçarşı yakınlarındaki bir döviz ve sarrafiye şirketinde film senaryolarını aratmayacak bir soygun gerçekleşti. 8 yıldır dükkanda çalışan Emre C., patronunun iş yerinde olmadığı bir gün kasadaki 700 bin dolar ve yüzbinlerce lirayı sırt çantasına doldurdu. 1 yıl önce yaşanan soygunda, soygunun anlaşılmaması için de akılalmaz yöntem bulan şüpheli, çelik kasaya mutfak malzemeleri yerleştirdi. Soygunu gerçekleştirdikten sonra eve giden Emre C., eşine "Şirket beni Çin'e gönderiyor, valizimi hazırla" diyerek yurt dışına kaçtı.
Giriş Tarihi: 28.09.2026 06:52