SON DAKİKA | Kapalıçarşı’da film gibi soygun! Milyonları çaldı: Kasaya tencere tava koyup kaçtı

ŞİFRELİ TRAFİK "MOBILE LEGENDS" OYUNUNDAN YÜRÜTÜLDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada soygunun altından karmaşık bir ağ çıktı. Yurt dışına kaçan Emre C'nin, çaldığı paraların bir kısmını akrabası Furkan A.'ya teslim ettiği belirlendi. Parayı taşımaktan korkan Furkan A. ise parayı arkadaşı Berkay T.' ye devretti. Şüphelilerin, polise yakalanmamak için sahte Instagram hesapları ve popüler online savaş oyunu "Mobile Legends" üzerinden mesajlaşarak para transferi koordinasyonu yaptıkları ortaya çıkarıldı. Sakarya'da düzenlenen bir operasyonda Berkay T. yakalanırken, aracında soyguna ait 130 bin dolar nakit para ele geçirildi.

"BEN ORTAĞIYDIM, HAKKIMI ALDIM" SAVUNMASI ÇÜRÜDÜ

Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli Emre C, soygundan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde, "Ben şirketin gizli ortağıydım, aramızdaki alacak davası yüzünden hakkım olan parayı aldım" diyerek suçlamaları reddetmeye çalışsa da, eşinin ve mesai arkadaşlarının ifadeleri ve sahte hesaplardan tanıdıklarıyla iletişime geçmesi bu savunmasını çürüttü.