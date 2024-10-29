SON DAKİKA | Karaman'da okulda öldürülen gencin amcası konuştu! "Seni toprağa gömeceğim" demiş

Görseldeki: Katil zanlısı A.G

"Kavgayı bile sevmeyen, kavga eden kişilere kızıp, onları barıştırmak isterdi. Bu olayı duyunca kendimizi kaybettik. Okulda böyle bir olay nasıl olur anlam veremedik. Nasıl olurda okula silah getirip, böyle bir cinayeti işleyebilir. Biz bu olayın planlı olduğunu düşünüyoruz" dedi.