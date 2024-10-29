SON DAKİKA | Karaman'da okulda öldürülen gencin amcası konuştu! "Seni toprağa gömeceğim" demiş
Son dakika... Karaman'da okuduğu lisede Arda G. (17) tarafından iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tabanca ile vurularak öldürülen Mehmet Eren Parlak'in (17) amcası Yusuf Parlak konuştu. Acılı amca, "Yeğenimin hedefleri vardı. Okuyup, başarılı bir sporcu olacağım, benim gibi sevgi evlerinde kalan çocuklara destek olacağım derdi. Biz bu olayın planlı olduğunu düşünüyoruz. Yeğenimi öldüren kişi olaydan birkaç gün önce, "Ben kimseden korkmuyorum, seni toprağa gömeceğim" demiş. Dediğini de herkesin gözü önünde okulda yaptı. Okullarımız daha güvenli hale gelsin. Başka kimsenin canı yanmasın" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 29.10.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 08:25