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SON DAKİKA | Karaman'da okulda öldürülen gencin amcası konuştu! "Seni toprağa gömeceğim" demiş

Son dakika... Karaman'da okuduğu lisede Arda G. (17) tarafından iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tabanca ile vurularak öldürülen Mehmet Eren Parlak'in (17) amcası Yusuf Parlak konuştu. Acılı amca, "Yeğenimin hedefleri vardı. Okuyup, başarılı bir sporcu olacağım, benim gibi sevgi evlerinde kalan çocuklara destek olacağım derdi. Biz bu olayın planlı olduğunu düşünüyoruz. Yeğenimi öldüren kişi olaydan birkaç gün önce, "Ben kimseden korkmuyorum, seni toprağa gömeceğim" demiş. Dediğini de herkesin gözü önünde okulda yaptı. Okullarımız daha güvenli hale gelsin. Başka kimsenin canı yanmasın" diye konuştu.

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 29.10.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 08:25
SON DAKİKA | Karaman’da okulda öldürülen gencin amcası konuştu! Seni toprağa gömeceğim demiş

Son dakika... Dehşet veren olay, 25 Ekim günü Üniversite Mahallesinde bulunan Karaman Vali Hakkı Teke Spor Lisesi'nde yaşandı. İddiaya göre daha önce aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan 11. sınıf öğrencisi Arda G., kendisi gibi 11. sınıf öğrencisi Mehmet Eren Parlak'ı okulda arkadaşlarının gözü önünde tabanca ile vurarak öldürdü.

SON DAKİKA | Karaman’da okulda öldürülen gencin amcası konuştu! Seni toprağa gömeceğim demiş

Antalya'da polis olarak görev yapan dayısının tabancası ile olayı gerçekleştirdiği ortaya çıkan Arda G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON DAKİKA | Karaman’da okulda öldürülen gencin amcası konuştu! Seni toprağa gömeceğim demiş

BAŞARILI BİR SPORCU OLUP, SEVGİ EVLERİNDE KALAN ÇOCUKLARA YARDIM ETMEK İSTİYORMUŞ

Anne ve babası ayrı olduğu için 5 yaşından buyana sevgi evlerinde kaldığı öğrenilen Mehmet Emre Parlak'ın amcası Yusuf Parlak, duygularını SABAH'a anlattı.

SON DAKİKA | Karaman’da okulda öldürülen gencin amcası konuştu! Seni toprağa gömeceğim demiş

Görseldeki: Mehmet Eren Parlak

Yeğeninin çok başarılı ve temiz kalpli olduğunu belirten Parlak, "Yeğenim geleceği çok parlak bir çocuktu. Başarılı bir sporcu veya spor hocası olmak istiyordu. Başarılı olup kendisi gibi sevgi evlerinde kalan veya ihtiyaç sahibi çocukların elinden tutacağını söylüyordu. Okuyacağım, okulu bırakmayacağım derdi."

SON DAKİKA | Karaman’da okulda öldürülen gencin amcası konuştu! Seni toprağa gömeceğim demiş

Görseldeki: Katil zanlısı A.G

"Kavgayı bile sevmeyen, kavga eden kişilere kızıp, onları barıştırmak isterdi. Bu olayı duyunca kendimizi kaybettik. Okulda böyle bir olay nasıl olur anlam veremedik. Nasıl olurda okula silah getirip, böyle bir cinayeti işleyebilir. Biz bu olayın planlı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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