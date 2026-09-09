SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak

SON DAKİKA… MİT'te Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu tutukluluğunun sekizinci ayında 12 Kasım 2011 günü Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti. 15 yıl sonra raftan indirilen soruşturmada ortaya çıkan her detay FETÖ kumpasını işaret etti. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gece acil durum alarmını radyo sesiyle boğan firari gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün kilit rolü kamera kayıtlarıyla deşifre edilirken, dosyada dikkat çeken bir karar verildi. Kozinoğlu için feth-i kabir kararı alındı ve mezarının açılacağı belirtildi. Öte yandan Kozinoğlu'nun zehirli vitamin enjekte edilerek öldürüldüğü iddiası dikkat çekti. İşte Kaşif Kozinoğlu dosyasında son dakika gelişmesi…