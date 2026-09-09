SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak

"MİT'TEN SEÇİLMİŞ BİR GÜNAH KEÇİSİYİM"

34 yılı bulan meslek hayatı boyunca devletten aldığı nişan ve madalyaları hatırlatan Kaşif Kozinoğlu, kaleme aldığı el yazması savunmasında hedef seçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sözlü savunmamdır. Sayın Başkanım, Sayın Üyeler, Sayın iddia makamı; müsaadenizle savunmamı arz ediyorum.

Ben halen Milli İstihbarat Teşkilatında Başmüşavir olarak görev yapmaktayım. Mesleki kariyerimin 17 senesi MİT mensubu olmak üzere toplam 34 yıldır, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve son olarak da Milli İstihbarat Teşkilatı'nda terör ile mücadelede görev yapmış, her üç kurumda da ve yurt dışında toplamda binlerce talebe yetiştirmiş bir insanım.

Bu savunmamda tüm gerçekleri ifade ederken öne çıkmak gibi bir niyetim de kesinlikle mevcut değildir. Ancak, 37 yıllık memuriyet hayatımın 34 yılında, Devletim tarafından bana tevcih edilen ve bir kısmı halen MİT'in müzesinde sergilenen madalyalar ve nişanlar almama vesile olan başarılması zor görevleri başarırken, MİT'den seçilmiş bir günah keçisi olacak bu davada bulunuyorum. Ben ciddiyim."