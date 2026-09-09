Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak

SON DAKİKA… MİT'te Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu tutukluluğunun sekizinci ayında 12 Kasım 2011 günü Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti. 15 yıl sonra raftan indirilen soruşturmada ortaya çıkan her detay FETÖ kumpasını işaret etti. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gece acil durum alarmını radyo sesiyle boğan firari gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün kilit rolü kamera kayıtlarıyla deşifre edilirken, dosyada dikkat çeken bir karar verildi. Kozinoğlu için feth-i kabir kararı alındı ve mezarının açılacağı belirtildi. Öte yandan Kozinoğlu'nun zehirli vitamin enjekte edilerek öldürüldüğü iddiası dikkat çekti. İşte Kaşif Kozinoğlu dosyasında son dakika gelişmesi…

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 09.09.2026 14:56 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 15:03
SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak
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SON DAKİKA… MİT'te Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra raftan indirildi. 12 Kasım 2011 günü Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli bulunurken dosyadan çıkan her ayrıntı, FETÖ kumpasını işaret etti.

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak

Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gece acil durum alarmını radyo sesiyle boğan firari gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün kilit rolü kamera kayıtlarıyla deşifre edilirken, dosyada dikkat çeken bir karar verildi.

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu belirlendi.

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak

FETHİ KABİR KARARI VERİLDİ

Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine fethi kabir kararı verildi.

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak

Ümraniye'deki Hekimbaşı Mezarlığı'nda önümüzdeki günlerde yapılacak fethi kabir işleminde Kozinoğlu'ndan doku örnekleri alınarak, cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği, ölümünden hemen önce talep ettiği coraspin ve vitamin hapına yönelik detaylı toksikolojik ve kimyasal incelemelerin yapılacağı öğrenildi.

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak

O dönem cezaevi yönetiminden istenen vitamin ilacıyla ilgili otopsi sürecinde yüzeysel geçilen incelemeler ile ölümün ardından avukata gönderilen ve kalp krizini yalanlayan gizemli e-posta iddiaları, feth-i kabir kararıyla yeniden mercek altına alındı.

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak

DİKKAT ÇEKEN ZEHİRLİ VİTAMİN ŞÜPHESİ

Öte yandan AHaber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, soruşturmanın seyriyle ilgili önemli bilgiler verdi. "Kalp krizine sebep olacak bir şey mi verildi şüphesi oluştu. Kozinoğlu'nun kullandığı bir vitamin var. O vitamine bir şey mi kondu ya da zehirlenecek bir şey mi kondu şüphesi var. Mezarından alınacak örneklerle otopsi yeniden yapılacak. Şüphe o içtiği vitaminde…" dedi.

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak

Kozinoğlu'nun el yazısı ile bıraktığı notun kayıp olduğuna dikkat çeken Karataş "kullandığı ilaçlar adli emanette duruyor mu bakmak gerekiyor. Emanette ne var bunu ben de merak ediyorum. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili de bir açıklama gelir" bilgisini verdi.

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak

Soruşturmanın seyrini değiştirecek bir diğer kritik gelişme ise Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce hazırladığı savunma notları oldu.

SABAH, Kaşif Kozinoğlu'nun 22 Kasım 2011'de mahkemeye sunmak üzere Silivri'deki hücresinde kaleme aldığı el yazması savunma mektubunun fiziki haline ve orijinal görsellerine ulaştı. Kumpası tüm detaylarıyla ifşa eden tarihi belge soruşturma dosyasına girdi.

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak

"MİT'TEN SEÇİLMİŞ BİR GÜNAH KEÇİSİYİM"

34 yılı bulan meslek hayatı boyunca devletten aldığı nişan ve madalyaları hatırlatan Kaşif Kozinoğlu, kaleme aldığı el yazması savunmasında hedef seçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sözlü savunmamdır. Sayın Başkanım, Sayın Üyeler, Sayın iddia makamı; müsaadenizle savunmamı arz ediyorum.

Ben halen Milli İstihbarat Teşkilatında Başmüşavir olarak görev yapmaktayım. Mesleki kariyerimin 17 senesi MİT mensubu olmak üzere toplam 34 yıldır, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve son olarak da Milli İstihbarat Teşkilatı'nda terör ile mücadelede görev yapmış, her üç kurumda da ve yurt dışında toplamda binlerce talebe yetiştirmiş bir insanım.

Bu savunmamda tüm gerçekleri ifade ederken öne çıkmak gibi bir niyetim de kesinlikle mevcut değildir. Ancak, 37 yıllık memuriyet hayatımın 34 yılında, Devletim tarafından bana tevcih edilen ve bir kısmı halen MİT'in müzesinde sergilenen madalyalar ve nişanlar almama vesile olan başarılması zor görevleri başarırken, MİT'den seçilmiş bir günah keçisi olacak bu davada bulunuyorum. Ben ciddiyim."

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak

"TEK BİR GAZETECİ İLE İRTİBATIM OLMADI"

Davadaki diğer sanıkları tanımadığını ve basın üzerinden yürütülen algı operasyonuna alet edildiğini vurgulayan Kozinoğlu, mektubunda "Ben bu davada yer alan sanıkların hiçbirisini şahsen tanımıyorum ve hiçbirisi ile de herhangi bir irtibatım mevcut değildir.

İlk kez burada karşılaşıyorum kendileriyle. 37 yıllık meslek hayatım boyunca, değil ODA-TV'de çalışan kişiler, tek bir basın mensubu veya gazeteci ile herhangi bir irtibatım olmadığı gibi, anılarımı anlatma ya da uzmanlığımı aktarma kapsamında, bundan böyle de hiçbir gazeteci ile irtibatım olmayacaktır, olamaz da zaten. MİT'in kanunu da buna müsaade etmemektedir.

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak

Açık ve net bir şekilde ifade edeceğim tek gerçek, bu klasöre soyadımı veren kişi ya da kişilerin amacının, beni hedef göstererek itibarsızlaştırmaya çalışması ve ODA TV davasını çok önemli bağlantıların olduğu önemli bir dava havasına sokmak olduğudur.

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; bana itibarımı hiç kimse vermedi. Ben itibarımı yıllar içerisinde çalışarak elde ettim. Gerçekleştirdiğim görevleri, devlet içerisinde bilmesi gerekenler bilir. Herkesin bilmesi de bu aşamada gerekmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak

"7 SANİYEDE YÜKLENEN VİRÜSLÜ DOSYA BİR KOMPLODUR"

Kullanılan sahte dijital delillere ve ODTÜ'nün hazırladığı teknik rapora dikkat çeken Kozinoğlu, savunmasında şu satırlara yer verdi: "Dosya içeriğinden anladığımız kadarıyla bu bilgisayara ilişkin harddiskin incelenmesine fırsat tanınmadan, savcılıkça bilirkişiden geri alınmış ve 7 ay süren soruşturma kapsamında, harddiskin adli bilişim uzmanlarınca incelesi yaptırılmamıştır.

Gerçi bu klasörün yaratıldığı süre, yani 7 saniye göz önüne alındığında, haricen oluşturularak bilgisayara bir virüs tarafından yüklendiğini anlamak için bilişim uzmanı olmaya da gerek yoktur diye düşünüyorum.

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak

Bilindiği üzere bu davanın, bilgisayarlarına dosyaların virüs yöntemiyle yüklendiğine ilişkin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin konunun uzmanı profesörün imzasıyla verdiği bir teknik rapor da mevcuttur.

Sonuç olarak; delil niteliği olmayan bir bilgisayar verisi üzerinde, kim ya da kimler tarafından oluşturulduğu belli olmayan bir klasörde soyadımın geçmesi, iddiaları doğrudan benim üzerime çevirmek için düzenlenmiş bir komplodur."

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak

"MİT'İN LEHİME OLAN RESMİ YAZILARI GİZLENDİ"

Soruşturmayı yürüten FETÖ'cü olduğu daha sonra ortaya çıkan savcıların MİT'ten gelen resmi yazıları gizlediğini belirten Kozinoğlu, mektubunu şu çarpıcı ayrıntılarla tamamladı: "Savcılık makamı, sadece bu soyut klasör adından hareket ettiği ve 'Olsa olsa bu Kozinoğlu, Kâşif Kozinoğlu'dur' yaklaşımıyla ODA-TV soruşturmasına beni de dahil ettiği, hakkımda suç üreterek yargılanmama sebep olduğu, başkaca hiçbir inceleme yapma gereği duymadığı gibi, lehime olan iki adet MİT'in resmi yazısına da iddianamede yer vermemiştir.

SON DAKİKA... Kaşif Kozinoğlu dosyasında zehirli vitamin şüphesi! Gözler feth-i kabir işleminde: Sır perdesini toksikolojik inceleme aralayacak

MİT FİLİGRANLI DEDİ

Bunlardan 15 Mart 2011 tarihli MİT Müsteşarlığı'nın resmi yazısında açıkça; bu belgelerin Güvenlik İstihbarat Başkanlığı'na ait olduğu ve Kaşif Kozinoğlu'nun MİT'in söz konusu başkanlığına erişiminin mümkün olmadığı, erişim halinde de bunun MİT tarafından tespit edileceği ifade edilmiş ve anılan evrakların dağıtımlı evraklar olduğu vurgulanmıştır.

Yine konuya ilişkin olarak MİT'in 6 Nisan 2011 tarihli ikinci resmi yazısında ise, 'MİT'e ait olduğu belirtilen belgelerin, dağıtımı yapıldığı makam tarafından talep edilmesi üzerine hazırlanmış bilgi notları olduğu ve filigranlı, yani yazıcısı belli olan kağıtlara basıldıkları' ifade edilmiştir."