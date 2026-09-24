Son dakika! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kan ve doku örnekleri mi değiştirildi? Adli tıpta hırsızlık yapan ismin ifadesi alınacak

HIRSIZLIKTAN 25 SUÇ KAYDI VAR

Erinci'nin daha önce Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesinde hırsızlık yaptığı, Bahçelievler'de yine hırsızlık suçuna karıştığı Ankara Sincan Açık Cezaevinden, 17 Ekim'de izin ihlali yaparak kaçtığı ve "hırsızlık" suçundan 25 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.