Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kan ve doku örnekleri mi değiştirildi? Adli tıpta hırsızlık yapan ismin ifadesi alınacak

Son dakika! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kan ve doku örnekleri mi değiştirildi? Adli tıpta hırsızlık yapan ismin ifadesi alınacak

Son dakika haberi: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada, "kan ve doku örneklerinin değiştirildiği" iddiası mercek altına alınırken, savcılığın ifadesine başvuracağı ve birçok suç kaydı bulunan hükümlü Gürsoy Erinci'nin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 24.09.2026 14:14 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 14:32
Son dakika! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kan ve doku örnekleri mi değiştirildi? Adli tıpta hırsızlık yapan ismin ifadesi alınacak
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Son dakika... Eskİ MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı belirtilen Gürsoy Erinci ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Son dakika! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kan ve doku örnekleri mi değiştirildi? Adli tıpta hırsızlık yapan ismin ifadesi alınacak

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin sır perdesi aralanmaya devam ediyor.

Son dakika! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kan ve doku örnekleri mi değiştirildi? Adli tıpta hırsızlık yapan ismin ifadesi alınacak

9 GÜN SONRA HIRSIZLIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp'ta hırsızlık yapan hükümlü Gürsoy Erinci, Kozinoğlu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Gürsoy Erinci'nin Adli Tıp'taki hırsızlık suçunu Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra, 22 Kasım tarihinde işlediği belirtildi.

Son dakika! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kan ve doku örnekleri mi değiştirildi? Adli tıpta hırsızlık yapan ismin ifadesi alınacak

Başsavcılık Erinci'nin kan ve doku örneklerinin değiştirildiği ihtimalini araştırırken, soruşturma işlemlerini titizlikle sürdürülüyor. Olayın oluş şekli, suçun işlendiği yer ve zaman nazara alınarak şahsın 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacak.

Son dakika! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kan ve doku örnekleri mi değiştirildi? Adli tıpta hırsızlık yapan ismin ifadesi alınacak

HIRSIZLIKTAN 25 SUÇ KAYDI VAR

Erinci'nin daha önce Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesinde hırsızlık yaptığı, Bahçelievler'de yine hırsızlık suçuna karıştığı Ankara Sincan Açık Cezaevinden, 17 Ekim'de izin ihlali yaparak kaçtığı ve "hırsızlık" suçundan 25 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

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