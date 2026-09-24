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Son dakika! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kan ve doku örnekleri mi değiştirildi? Adli tıpta hırsızlık yapan ismin ifadesi alınacak
Son dakika! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Kan ve doku örnekleri mi değiştirildi? Adli tıpta hırsızlık yapan ismin ifadesi alınacak
Son dakika haberi: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada, "kan ve doku örneklerinin değiştirildiği" iddiası mercek altına alınırken, savcılığın ifadesine başvuracağı ve birçok suç kaydı bulunan hükümlü Gürsoy Erinci'nin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 14:32