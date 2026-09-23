Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevi sürecinde neler yaşandı? Son sözlerini başgardiyan anlattı: Bana kumpas kurdular

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevi sürecinde neler yaşandı? Son sözlerini başgardiyan anlattı: Bana kumpas kurdular

Son dakika haberi: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011 yılında cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan dönemin Cezaevi Başgardiyanı Ömer Vatan'ın ifadesine SABAH ulaştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Vatan, Kozinoğlu'nun cezaevine kabul sürecini, koğuşta yaşananları ve olay gününe dair bilinmeyenleri aktardı.

Batuhan ALTINBAŞ
Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 23.09.2026 06:31 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 08:01
SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi sürecinde neler yaşandı? Son sözlerini başgardiyan anlattı: Bana kumpas kurdular

Son dakika: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü hakkındaki soruşturmada, adli kontrolle serbest bırakılan dönemin Cezaevi Başgardiyanı Ömer Vatan'ın ifadesine SABAH ulaştı. Vatan, Kozinoğlu'nun öldüğü gün ve yakın çevresinde yaşananları anlattı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi sürecinde neler yaşandı? Son sözlerini başgardiyan anlattı: Bana kumpas kurdular

"BEN BURADA KALAMAM" DEDİ, 3 KİŞİLİK KOĞUŞA GEÇTİ

Ömer Vatan, Kozinoğlu'nun ilk günlerde kısa sürede tahliye olacağını düşündüğünü belirtti. Başlangıçta tek kişilik koğuş isteyen Kozinoğlu'nun, odayı görünce "Ben burada kalamam" diyerek dilekçe verdiğini aktaran Vatan, Hasan Atilla Uğur ile Hasan Ataman Yıldırım'ın kaldığı koğuşa geçiş sürecini anlattı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi sürecinde neler yaşandı? Son sözlerini başgardiyan anlattı: Bana kumpas kurdular

Kozinoğlu'nun "Hasan Atilla Uğur'u tanıyorum, sorun olmaz" demesi üzerine naklin gerçekleştiğini ifade eden Vatan, koğuşa yürürken Kozinoğlu'nun kendisine, "Ben zaten kumpasa geldim, yarın büyük ihtimal tahliye olurum" dediğini söyledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi sürecinde neler yaşandı? Son sözlerini başgardiyan anlattı: Bana kumpas kurdular

"APO'YU O DEĞİL BİZ GETİRDİK"

Sohbet sırasında Hasan Atilla Uğur'dan "Apo'yu getiren komutan" olarak bahsedilmesi üzerine Kozinoğlu'nun buna karşı çıktığını belirten Vatan, merhum MİT mensubunun "Yok ya, Apo'yu biz getirdik, o sadece sorgusunda bulundu" karşılığını verdiğini aktardı.

Kaşif Kozinoğlu'nun son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi sürecinde neler yaşandı? Son sözlerini başgardiyan anlattı: Bana kumpas kurdular

Vatan, Uğur'un kalp hastası olduğuna dair bilgilerinin bulunmadığını sadece idrarından kan geldiği için koğuşa doktorla girdiklerini aktardı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi sürecinde neler yaşandı? Son sözlerini başgardiyan anlattı: Bana kumpas kurdular

"HASAN ATİLLA UĞUR İÇİN 'NUMARA YAPIYOR' DEDİ"

Uğur'un hastaneye sevk edilmek için durumunu ağır gösterdiğini öne süren Vatan, doktorla koğuşa gittikleri günü şöyle anlattı: "Odaya doktor girdi. Biz üst katta Kaşif Bey ile muhabbet ettik. Kozinoğlu bana Uğur için 'Ya bu da numara yapıyor' dedi." Kozinoğlu'nun öldüğü 12 Kasım 2011 günü izinli olduğu için cezaevinde bulunmadığını belirten Vatan, o dönem cezaevine denetime gelen FETÖ'cü denetçilerin kendilerini hedef aldığını da sözlerine ekledi.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi sürecinde neler yaşandı? Son sözlerini başgardiyan anlattı: Bana kumpas kurdular

ENVER ALTAYLI TUTUKLANDI

Soruşturmada ifade veren FETÖ hükümlüsü eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkında tutuklama kararı çıktı. FETÖ hükümlüsü olan Altaylı, Gülen'e yazdığı mektupta, "Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur, etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır" sözleriyle Kozinoğlu'nu doğrudan hedef almıştı. Altaylı'nın savcılıktaki sözleri hakkında ise res'en soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi sürecinde neler yaşandı? Son sözlerini başgardiyan anlattı: Bana kumpas kurdular

Gözaltına alınan Hasan Atilla Uğur ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

#KAŞİF KOZİNOĞLU #SON DAKİKA #SON DAKİKA HABERİ