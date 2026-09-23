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SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevi sürecinde neler yaşandı? Son sözlerini başgardiyan anlattı: Bana kumpas kurdular
SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevi sürecinde neler yaşandı? Son sözlerini başgardiyan anlattı: Bana kumpas kurdular
Son dakika haberi: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011 yılında cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan dönemin Cezaevi Başgardiyanı Ömer Vatan'ın ifadesine SABAH ulaştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Vatan, Kozinoğlu'nun cezaevine kabul sürecini, koğuşta yaşananları ve olay gününe dair bilinmeyenleri aktardı.
Giriş Tarihi: 23.09.2026 06:31
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 08:01