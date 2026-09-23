SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevi sürecinde neler yaşandı? Son sözlerini başgardiyan anlattı: Bana kumpas kurdular

"HASAN ATİLLA UĞUR İÇİN 'NUMARA YAPIYOR' DEDİ"

Uğur'un hastaneye sevk edilmek için durumunu ağır gösterdiğini öne süren Vatan, doktorla koğuşa gittikleri günü şöyle anlattı: "Odaya doktor girdi. Biz üst katta Kaşif Bey ile muhabbet ettik. Kozinoğlu bana Uğur için 'Ya bu da numara yapıyor' dedi." Kozinoğlu'nun öldüğü 12 Kasım 2011 günü izinli olduğu için cezaevinde bulunmadığını belirten Vatan, o dönem cezaevine denetime gelen FETÖ'cü denetçilerin kendilerini hedef aldığını da sözlerine ekledi.