SON DAKİKA! Katil Semih Çelik'in annesi SABAH'a konuştu: Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi!
Son dakika haberi: İstanbul Fatih'te surlarda yaşanan dehşetin yankıları tüm Türkiye'de konuşulurken katil Semih Çelik'in annesi SABAH gazetesine açıklamalarda bulundu. Oğlunun 3 yıldır psikolojik sorunları olduğunu söyleyen anne olay günü oğluyla ne konuştuklarını ve oğlunun durumunu ilk kez SABAH'a anlattı. Katil Semih Çelik'in annesi, "Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi" dedi. İşte o annenin anlattıkları...
Giriş Tarihi: 07.10.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 18:22