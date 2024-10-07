Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA! Katil Semih Çelik'in annesi SABAH'a konuştu: Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi!

Son dakika haberi: İstanbul Fatih'te surlarda yaşanan dehşetin yankıları tüm Türkiye'de konuşulurken katil Semih Çelik'in annesi SABAH gazetesine açıklamalarda bulundu. Oğlunun 3 yıldır psikolojik sorunları olduğunu söyleyen anne olay günü oğluyla ne konuştuklarını ve oğlunun durumunu ilk kez SABAH'a anlattı. Katil Semih Çelik'in annesi, "Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi" dedi. İşte o annenin anlattıkları...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 07.10.2024 18:01 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 18:22
SON DAKİKA! Katil Semih Çelik’in annesi SABAH’a konuştu: Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi!

Son dakika... Fatih'teki surlarda yaşanan kan dondurucu olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Önce kız arkadaşı Ayşenur Halil'i kendi evinde katleden Semih Çelik ardından surlara çağırdığı eski kız arkadaşı İkbal Uzuner'i vahşice öldürdü. Kendini de surlardan atarak hayatına son verdi.

SON DAKİKA! Katil Semih Çelik’in annesi SABAH’a konuştu: Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi!

Çelik'in annesi SABAH gazetesine konuştu: Anne yaptığı açıklamada; "Ben pandemi sürecinde oğlumu kaybettim. Defalarca hastaneye götürdüm, doktor doktor gezdirdim hepsi kayıtlarda vardır. İyi bu çocuk ergenlik psikolojisi dediler. Oğlumun durumunu fark edince ben İkbal'in ailesine dedim kızınızı uzak tutun götürün kızı izinizi kaybettirin dedim. "

SON DAKİKA! Katil Semih Çelik’in annesi SABAH’a konuştu: Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi!

"Ben bir anneyim kim ister evladı böyle bir olaya karışsın. Gencecik manken gibi kızlar toprak oldu. Keşke kendini yaksaydı kızlara bir zarar vermeseydi" dedi.

SON DAKİKA! Katil Semih Çelik’in annesi SABAH’a konuştu: Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi!

KIZINIZI UZAK TUTUN GÖTÜRÜN DEDİM

Gözyaşları içerisinde konuşan anne: "Ben evladım için çok mücadele ettim. Hastanelere götürdüm. İntihar etmeye kalktığında doktora götürdüm. Bir şeyi yok dediler. Eve ambulans çağırdım bunun ambulanslık durumu yok dediler. Ben çırpındım yandım bağırdım ama oğlumu iyileştiremedim. "

SON DAKİKA! Katil Semih Çelik’in annesi SABAH’a konuştu: Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi!

"Ne olduysa pandemi sonrası odasına kapanınca oldu. Oğlumdaki durumu görünce ben İkbal'in ailesine ulaşıp kızınızı uzak tutun. Oğlum iyi değil kızınızı alın kaybedin dedim. Okuldan naklini aldılar ama bağlantıları yine kopmadı. İkbal de geçen yıl hap içip intihar girişiminde bulunmuştu. Ondan sonra bir süre uzaklaştılar ama yine de bağlantıları kopmadı." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA SON DAKİKA