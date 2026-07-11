Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Kaynakçı Ali Hollanda’da yakalandı! Dev uyuşturucu laboratuvarları böyle çökertildi: İşte nefes kesen takip…

SON DAKİKA… Kaynakçı Ali Hollanda’da yakalandı! Dev uyuşturucu laboratuvarları böyle çökertildi: İşte nefes kesen takip…

SON DAKİKA… Dünyanın en azılı uyuşturucu kartellerine; MDMA ve amfetamin üretimi için damıtma kazanları üreten "Kaynakçı Ali" lakaplı Ali K. Hollanda'da yakalandı. Uyuşturucu dünyasında "vazgeçilmez bir halka" olarak tanımlanan Ali K.'nin yakalanmasıyla Avrupa'da onlarca uyuşturucu laboratuvarı etkisiz hale getirildiği, binlerce ton uyuşturucuya da el konulduğu açıklandı. Kazanlarına müşterilerinin çorba veya zeytinyağıyla doldurulduğunu iddia eden Ali K.'nin Türkiye'de yakalanan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, Rawi Ali Quereshi gibi uyuşturucu baronlarıyla çalıştığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.07.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 10:15