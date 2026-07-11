Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Kaynakçı Ali Hollanda’da yakalandı! Dev uyuşturucu laboratuvarları böyle çökertildi: İşte nefes kesen takip…

SON DAKİKA… Kaynakçı Ali Hollanda’da yakalandı! Dev uyuşturucu laboratuvarları böyle çökertildi: İşte nefes kesen takip…

SON DAKİKA… Dünyanın en azılı uyuşturucu kartellerine; MDMA ve amfetamin üretimi için damıtma kazanları üreten "Kaynakçı Ali" lakaplı Ali K. Hollanda'da yakalandı. Uyuşturucu dünyasında "vazgeçilmez bir halka" olarak tanımlanan Ali K.'nin yakalanmasıyla Avrupa'da onlarca uyuşturucu laboratuvarı etkisiz hale getirildiği, binlerce ton uyuşturucuya da el konulduğu açıklandı. Kazanlarına müşterilerinin çorba veya zeytinyağıyla doldurulduğunu iddia eden Ali K.'nin Türkiye'de yakalanan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, Rawi Ali Quereshi gibi uyuşturucu baronlarıyla çalıştığı ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 11.07.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 10:15
SON DAKİKA… Kaynakçı Ali Hollanda’da yakalandı! Dev uyuşturucu laboratuvarları böyle çökertildi: İşte nefes kesen takip…

SON DAKİKA… Hollanda polisinin "kazan" ismini verdiği operasyon, 2024 yılının son aylarında yeraltı dünyasından gelen bir ihbarla başladı.

SON DAKİKA… Kaynakçı Ali Hollanda’da yakalandı! Dev uyuşturucu laboratuvarları böyle çökertildi: İşte nefes kesen takip…

Rotterdam'da normalde gemi parçaları üreten ve tamir eden metal işçisi Ali K.'nın, yeraltı dünyası için MDMA veya hız (speed) üretimi amacıyla kullanılan, kimyasallara ve yüksek basınca dayanıklı özel paslanmaz çelik kazanlar ürettiği ihbarı üzerine polis soruşturma başlattı.

SON DAKİKA… Kaynakçı Ali Hollanda’da yakalandı! Dev uyuşturucu laboratuvarları böyle çökertildi: İşte nefes kesen takip…

NEFES KESEN TAKİP: ŞİFRELER KIRILDI DÜĞMEYE BASILDI

Ali K.'nin işyerine alıcı kılığında giden polis, gizlice deponun içine ve dışına kameralar yerleştirdi. Ev, işyeri ve telefonunu ise dinlemeye alan polis ayrıca Ali K.'nin güvenlik kameralarının şifrelerini kırdı. Müşterilerin depolara her zaman kiralık minibüslerle gece yarısı geldiğini, kameların kapatıldığını ve siyah plastiklere sarılmış kazanları gizlice yüklediğini gören polis, operasyon için düğmeye bastı.

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SON DAKİKA… Kaynakçı Ali Hollanda’da yakalandı! Dev uyuşturucu laboratuvarları böyle çökertildi: İşte nefes kesen takip…

"BİLMİYORDUM" DEDİ AJANDASI ORTAYA ÇIKTI

Ali K., evine düzenlenen baskınla polis tarafından gözaltına alınırken, ilk ifadesinde kazanlarına müşterilerinin çorba veya zeytinyağıyla doldurulduğunu, uyuşturucuyla alakasının olmadığını iddia etti.

SON DAKİKA… Kaynakçı Ali Hollanda’da yakalandı! Dev uyuşturucu laboratuvarları böyle çökertildi: İşte nefes kesen takip…

Ancak, atölyede yapılan kontrollerde ele geçirilen bir ajanda, Ali K'nin uyuşturucu dünyasında "vazgeçilmez bir halka" olduğunu ortaya çıkardı. Ali K.'nin kazanlarını sattığı Brabant (Roosendaal, Someren, Vessem), Güney Hollanda (Giessenburg, Oud-Beijerland) ve Groningen'de (Groningen) da faaliyet gösteren onlarca depoda uyuşturucu üretildiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Kaynakçı Ali Hollanda’da yakalandı! Dev uyuşturucu laboratuvarları böyle çökertildi: İşte nefes kesen takip…

BİNLERCE TON UYUŞTURUCU MİLYONLARCA DOLAR

Son 6 ay içerisinde Ali K.'nın ürettiği kazanlardan yola çıkan polis, Avrupa genelindeki 37 laboratuvara baskın düzenledi. Depolarda binlerce ton uyuşturucu ele geçirilirken, laboratuvarlar günlük kokain üretim kapasitesinin 150 ila 200 kilogram olduğu, bunun piyasa değerinin ise 4,5 ila 8 milyon euro olduğu belirlendi.

SON DAKİKA… Kaynakçı Ali Hollanda’da yakalandı! Dev uyuşturucu laboratuvarları böyle çökertildi: İşte nefes kesen takip…

Polis, operasyonlarda Türklerinde aralarında bulunduğu 27 kişiyi yakaladı.

SON DAKİKA… Kaynakçı Ali Hollanda’da yakalandı! Dev uyuşturucu laboratuvarları böyle çökertildi: İşte nefes kesen takip…

TÜRKİYE BAĞLANTISI DEŞİFRE OLDU

Ailesinin Türkiye'de yaşadığını ve bir oğlunu uyuşturucudan kaybettiğini iddia etse de Ali K.'nın Türkiye'de yakalanan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, Rawi Ali Quereshi gibi uyuşturucu baronlarıyla çalıştığı ortaya çıktı. Ali K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#HOLLANDA #AVRUPA #TÜRKİYE