SON DAKİKA | Khurriyat Tursunboeva vahşice katledilmişti! Sır cinayet 7 yıl sonra aydınlatıldı: Önce balkonda sakladı sonra üç parçaya ayırdı

Son dakika haberi: Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen Khurriyat Tursunboeva 2015 yılında Ersin Yılmaz ile evlendi. 2019 yılından beri kadından haber alamayan abla Sevara Zakhidova'nın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soruşturma sürecinde, Tursunboeva'nın iki çocuğu olduğu, Türkiye'ye son girişini 15 Mayıs 2017'de yaptığı, ancak bu tarihten sonra herhangi bir yurt dışı çıkış kaydının bulunmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde Tursunboeva'nın son olarak 24 Şubat-25 Mart 2019 tarihleri arasında Denizli Pamukkale'deki bir otelde konakladığı, sonrasında herhangi bir otel kaydına, şehirlerarası yolculuğa, hastane veya eczane kaydına rastlanmadığı tespit edildi.