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SON DAKİKA | Khurriyat Tursunboeva vahşice katledilmişti! Sır cinayet 7 yıl sonra aydınlatıldı: Önce balkonda sakladı sonra üç parçaya ayırdı
SON DAKİKA | Khurriyat Tursunboeva vahşice katledilmişti! Sır cinayet 7 yıl sonra aydınlatıldı: Önce balkonda sakladı sonra üç parçaya ayırdı
Son dakika haberi: İstanbul Maltepe'de 2019 yılında kaybolan Özbekistan vatandaşı Khurriyat Tursunboeva'nın akıbeti 7 yıl sonra aydınlatıldı. Tursunboeva'nın, eşi Ersin Yılmaz tarafından evlerinde öldürüldüğü, cesedinin yaklaşık 1-1,5 ay balkonda saklandığı, koku yayılmaya başlayınca da cesedi üç parçaya ayırarak çöp konteynerine attığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 28.08.2026 06:49
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 06:50