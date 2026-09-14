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SON DAKİKA | KKTC'de spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı: Cani eş, iş aletiyle karısını katletti
SON DAKİKA | KKTC'de spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı: Cani eş, iş aletiyle karısını katletti
Son dakika haberi: Kıbrıs'ta seyir halindeki otomobilde çıkan tartışma cinayetle noktalandı. Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında tarlaya savrulan araçta Seydi Ahmet Tunçer (41), eşi Rukiye Tunçer'i (35) spiral iş aletiyle kafasına birçok kez vurarak katletti.
Giriş Tarihi: 14.09.2026 06:33
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 06:35