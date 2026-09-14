SON DAKİKA | KKTC’de spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı: Cani eş, iş aletiyle karısını katletti

SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Olası silah olarak tespit edilen spiral aleti de delil olarak sınıflandırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı Seydi Ahmet Tunçer, sorgu için emniyete götürüldü. İlk beyanında ve yazdığı gönüllü not ile cani kocanın suçunu itiraf ettiği öğrenildi.



