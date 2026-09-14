Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | KKTC'de spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı: Cani eş, iş aletiyle karısını katletti

SON DAKİKA | KKTC'de spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı: Cani eş, iş aletiyle karısını katletti

Son dakika haberi: Kıbrıs'ta seyir halindeki otomobilde çıkan tartışma cinayetle noktalandı. Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında tarlaya savrulan araçta Seydi Ahmet Tunçer (41), eşi Rukiye Tunçer'i (35) spiral iş aletiyle kafasına birçok kez vurarak katletti.

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 14.09.2026 06:33 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 06:35
SON DAKİKA | KKTC’de spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı: Cani eş, iş aletiyle karısını katletti

Son dakika haberi: Kıbrıs'ta Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde 13 Eylül günü saat 18.45 sıralarında, 41 yaşındaki Seydi Ahmet Tunçer ile bir çocuk annesi 35 yaşındaki eşi Rukiye Tunçer, Güzelyurt güzergahında Lefkoşa'ya doğru seyrettikleri esnada araç içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Otomobil çevrede bulunan bir yapı marketinin duvarına çarptı.

SON DAKİKA | KKTC’de spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı: Cani eş, iş aletiyle karısını katletti

ARAÇ TARLAYA SAVRULDU, SPİRAL İŞ MAKİNESİYLE SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolden çıkan otomobil, Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında yoldan savrularak yaklaşık 110 metre tarla içerisinde ilerledikten sonra durabildi.

SON DAKİKA | KKTC’de spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı: Cani eş, iş aletiyle karısını katletti

İddiaya göre koltuk temizleme işi yapan Seydi Ahmet Tunçer, aracın durmasının ardından yanında bulunan ve koltuk yıkamada kullanılan spiral iş aletiyle eşi Rukiye Tunçer'in başına vurdu.

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SON DAKİKA | KKTC’de spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı: Cani eş, iş aletiyle karısını katletti

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Rukiye Tunçer'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SON DAKİKA | KKTC’de spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı: Cani eş, iş aletiyle karısını katletti

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olası silah olarak tespit edilen spiral aleti de delil olarak sınıflandırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı Seydi Ahmet Tunçer, sorgu için emniyete götürüldü. İlk beyanında ve yazdığı gönüllü not ile cani kocanın suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA | KKTC’de spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı: Cani eş, iş aletiyle karısını katletti

Emniyetteki işlemlerin ardından katil zanlısı Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme Tunçer'e soruşturmanın devam etmesi sebebiyle 3 günlük tutuklama kararı vererek duruşmayı sonlandırdı.

SON DAKİKA | KKTC’de spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı: Cani eş, iş aletiyle karısını katletti

TARİFSİZ BİR ACIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Rukiye Tunçer'in çalıştığı iş yeri ise yayımladığı mesajda, "Bugün kelimelerin yetersiz kaldığı, yüreğimizi derinden yaralayan tarifsiz bir acıyla karşı karşıyayız.

SON DAKİKA | KKTC’de spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı: Cani eş, iş aletiyle karısını katletti

Çalışma arkadaşımızı, kıymetli yol arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu her zaman güzel hatıralarıyla, güler yüzüyle ve bıraktığı güzel izlerle hatırlayacağız." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA | KKTC’de spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı: Cani eş, iş aletiyle karısını katletti

GÜLER YÜZÜYLE HATIRLANACAK

Tunçer'in taziye mesajının ardından çalıştığı marketten alışveriş yapan kişiler güler yüzü ve iyi niyeti sebebiyle yüzlerce yorum yaptı.

SON DAKİKA | KKTC’de spiralli dehşet! Tarlaya savrulan araçtan cinayet çıktı: Cani eş, iş aletiyle karısını katletti

Pelin H., "Melek oldun gittin be canım, ada ve ayaz markette seni çok arayacak 'ablam nerde diye'." Safiye Ç. "Hep o güler yüzüyle ve sayısıyla aklımızdan çıkmayacak. Mutlaka çocuklarla sohbet eder sonra marketten güler yüzüyle uğurlardı."

#KIBRIS #KKTC