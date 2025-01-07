SON DAKİKA... Kocaeli’de ATM’den para çekerken infaz edilmişti: Korkunç cinayette kan davası detayı!

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan U.B. ve ona yardım ettiği iddia edilen kişiler için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan detaylı araştırmalar sonucu U.B.'nin İstanbul'a kaçtığı tespit edildi.