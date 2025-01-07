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SON DAKİKA... Kocaeli’de ATM’den para çekerken infaz edilmişti: Korkunç cinayette kan davası detayı!
SON DAKİKA... Kocaeli’de ATM’den para çekerken infaz edilmişti: Korkunç cinayette kan davası detayı!
SON DAKİKA... Kocaeli'de 55 yaşındaki Maksut Beğtaş, ATM'den para çektiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sokak ortasında infaz edilen ve kanlar içinde kalan Beğtaş, kurtarılamadı. Kan donduran cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada kan davası detayı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:31