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SON DAKİKA... Kocaeli’de ATM’den para çekerken infaz edilmişti: Korkunç cinayette kan davası detayı!

SON DAKİKA... Kocaeli'de 55 yaşındaki Maksut Beğtaş, ATM'den para çektiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sokak ortasında infaz edilen ve kanlar içinde kalan Beğtaş, kurtarılamadı. Kan donduran cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada kan davası detayı ortaya çıktı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:58 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:31
SON DAKİKA... Kocaeli’de ATM’den para çekerken infaz edilmişti: Korkunç cinayette kan davası detayı!

Kanlı infaz, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Eski İzmit Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Maksut Beğtaş (55), U.B. isimli bir kişi tarafından kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı.

SON DAKİKA... Kocaeli’de ATM’den para çekerken infaz edilmişti: Korkunç cinayette kan davası detayı!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Maksut Beğtaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SON DAKİKA... Kocaeli’de ATM’den para çekerken infaz edilmişti: Korkunç cinayette kan davası detayı!

Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikten sonra hızla kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

SON DAKİKA... Kocaeli’de ATM’den para çekerken infaz edilmişti: Korkunç cinayette kan davası detayı!

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan U.B. ve ona yardım ettiği iddia edilen kişiler için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan detaylı araştırmalar sonucu U.B.'nin İstanbul'a kaçtığı tespit edildi.

SON DAKİKA... Kocaeli’de ATM’den para çekerken infaz edilmişti: Korkunç cinayette kan davası detayı!

Şüphelinin izini süren ekipler, düzenledikleri operasyonla U.B.'yi İstanbul'da kıskıvrak yakaladı.Gözaltına alınan U.B., işlemleri için Kocaeli'ye getirildi. Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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