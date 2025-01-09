Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Kocaeli’deki özel okulda öğretmenden cinsel istismar skandalı: 9 aile birden şikayetçi oldu!

SON DAKİKA... Kocaeli’deki özel okulda öğretmenden cinsel istismar skandalı: 9 aile birden şikayetçi oldu!

SON DAKİKA... Kocaeli'de özel bir okulda görevli öğretmen M.A. hakkında, bazı öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 9 ailenin şikayetçi olduğu belirtilirken detaylar mide bulandırdı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 09.01.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:47
SON DAKİKA... Kocaeli’deki özel okulda öğretmenden cinsel istismar skandalı: 9 aile birden şikayetçi oldu!

İğrenç olay Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'ndeki bir özel okulda yaşandı.

SON DAKİKA... Kocaeli’deki özel okulda öğretmenden cinsel istismar skandalı: 9 aile birden şikayetçi oldu!

Edinilen bilgi ve iddialara göre; özel bir eğitim kurumunda çalışan öğretmen M.A., bazı öğrencilere yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

SON DAKİKA... Kocaeli’deki özel okulda öğretmenden cinsel istismar skandalı: 9 aile birden şikayetçi oldu!

İddialara göre, M.A. sınıfta öğrencileri "Sizi ödüllendireceğim" diyerek yalnız bıraktı ve bazı öğrencileri kucağına alarak taciz etti. Yaşananları ailelerine anlatan öğrencilerin ifadeleri sonrası, olay polise intikal etti.

SON DAKİKA... Kocaeli’deki özel okulda öğretmenden cinsel istismar skandalı: 9 aile birden şikayetçi oldu!

Şikayetçi olan velilerin başvurusu üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA... Kocaeli’deki özel okulda öğretmenden cinsel istismar skandalı: 9 aile birden şikayetçi oldu!

TUTUKLANDI

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan M.A., ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan öğretmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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