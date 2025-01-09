SON DAKİKA... Kocaeli’deki özel okulda öğretmenden cinsel istismar skandalı: 9 aile birden şikayetçi oldu!

İddialara göre, M.A. sınıfta öğrencileri "Sizi ödüllendireceğim" diyerek yalnız bıraktı ve bazı öğrencileri kucağına alarak taciz etti. Yaşananları ailelerine anlatan öğrencilerin ifadeleri sonrası, olay polise intikal etti.