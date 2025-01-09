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SON DAKİKA... Kocaeli’deki özel okulda öğretmenden cinsel istismar skandalı: 9 aile birden şikayetçi oldu!
SON DAKİKA... Kocaeli’deki özel okulda öğretmenden cinsel istismar skandalı: 9 aile birden şikayetçi oldu!
SON DAKİKA... Kocaeli'de özel bir okulda görevli öğretmen M.A. hakkında, bazı öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 9 ailenin şikayetçi olduğu belirtilirken detaylar mide bulandırdı.
Giriş Tarihi: 09.01.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:47