SON DAKİKA… Kocasını satırla 15 parçaya ayırmıştı! Cani eşin cezası belli oldu: Pişkin istek pes dedirtti!

CANİ EŞİN TALEBİ PES DEDİRTTİ

Adalet Uzunoğlu'nun, 'Eşe karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında açılan davanın 2'nci duruşmasında Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Adalet Uzunoğlu'nun yanı sıra çocukları F.U. ile M.U., sanık avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Bir önceki duruşmada mahkeme heyetinin istediği, Adalet Uzunoğlu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapor çıktı. Raporda Uzunoğlu'nun akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi. Raporu okuyan mahkeme başkanının 'Rapora bir şey diyecek misin?' sorusuna sanık ağlayarak "Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ben cezaevinde kalamıyorum. Hiçbir ihtiyacımı karşılayamıyorum. Ev hapsi istiyorum" ifadelerini kullandı.