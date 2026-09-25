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SON DAKİKA… Kocasını satırla 15 parçaya ayırmıştı! Cani eşin cezası belli oldu: Pişkin istek pes dedirtti!
SON DAKİKA… Kocasını satırla 15 parçaya ayırmıştı! Cani eşin cezası belli oldu: Pişkin istek pes dedirtti!
SON DAKİKA… Bursa'da 69 yaşındaki Adalet Uzunoğlu, 77 yaşındaki kocası Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürüp satır ve bıçakla 15 parçaya ayırmıştı. Ardından ceset parçalarını çöp kutuları ve konteynerlere atan cani eşin cezası belli oldu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 25.09.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 10:45