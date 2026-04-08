Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Konsolosluk saldırısında yeni detaylar: Teröristlerin keşif görüntüleri ortaya çıktı! 2 gün boyunca...

Son dakika haberi! İsrail Konsolosluğu'na yönelik terör saldırısından önce teröristlerin yaptığı keşif anına ait görüntüler ortaya çıktı. Turuncu bir araçla iki gün boyunca keşif yapan, ardından Kocaeli'den kiraladıkları farklı bir otomobille harekete geçen 3 teröristten Yunus Emre Sarban ölü, Onur ve Enes Çelik kardeşler ise yaralı olarak ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 08.04.2026 21:53 Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 22:11
Son dakika haberi... İsrail Konsolosluğu önünde 7 Nisan'da 3 terörist tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında Yunus Emre Sarban öldürüldü, iki kardeş Onur ve Enes Çelik yaralı olarak ele geçirildi.

Saldırganların daha önce 2 kez keşif yaptığı ortaya çıktı. O anlar İstanbul polisinin yaptığı çalışmayla tespit edilerek delil dosyasına kondu.

İLK KEŞİF 1 NİSAN

Teröristlerin ilk keşfi 1 Nisan tarihinde yaptığı saptandı. Teröristlerin turuncu hafif ticari bir otomobille gelerek etrafta gezdiği, daha sonra yaya olarak çevrede bir süre keşif yaptığı güvenlik kameralarına yansıdı.

2 Nisan'da teröristler yine turuncu bir otomobille Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu çevresinde keşif yaptı. Ancak bu kez yaya olarak keşfe devam edilmedi.

SALDIRI 5 GÜN SONRA GERÇEKLEŞTİ

Çevrede geniş kapsamlı inceleme yapan teröristler, 2 gün süren keşfin ardından 7 Nisan tarihinde bu kez Kocaeli Dilovası'ndan kiraladıkları gri renkli bir otomobille konsolosluk yakınına geldi.

Saat 12.00'de harekete geçen teröristler, çevrede bulunan polislerin müdahalesiyle püskürtüldü.

Saldırganlardan Yunus Emre Sarban ölü, Enes ve Onur Çelik ise yaralı ele geçirildi.

