SON DAKİKA! Konsolosluk saldırısında yeni detaylar: Teröristlerin keşif görüntüleri ortaya çıktı! 2 gün boyunca...
Son dakika haberi! İsrail Konsolosluğu'na yönelik terör saldırısından önce teröristlerin yaptığı keşif anına ait görüntüler ortaya çıktı. Turuncu bir araçla iki gün boyunca keşif yapan, ardından Kocaeli'den kiraladıkları farklı bir otomobille harekete geçen 3 teröristten Yunus Emre Sarban ölü, Onur ve Enes Çelik kardeşler ise yaralı olarak ele geçirildi.
Giriş Tarihi: 08.04.2026 21:53
Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 22:11