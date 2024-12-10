Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Konyaaltı Sahili’nde şaşkına çeviren görüntü: Dedektör ile karış karış altın aradılar!

SON DAKİKA... Konyaaltı Sahili’nde şaşkına çeviren görüntü: Dedektör ile karış karış altın aradılar!

Yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'nın Konyaaltı Sahili, havaların soğumasıyla birlikte boş kaldı. İlk yağmurun ardından dedektörle sahile giden ve karış karış altın arayan vatandaşları görenler şaştı kaldı.

Erdoğan ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 10.12.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:20
SON DAKİKA... Konyaaltı Sahili’nde şaşkına çeviren görüntü: Dedektör ile karış karış altın aradılar!

Her yıl milyonlarla yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'nın Konyaaltı sahilinde altın sezonu açıldı. İlk yağmurun ardından sahile gelen vatandaşlar dedektör ile altın arama geleneğini sürdürdü.

SON DAKİKA... Konyaaltı Sahili’nde şaşkına çeviren görüntü: Dedektör ile karış karış altın aradılar!

"GÜN AYDINLAMADAN GELİYOR"

Dalgaların kıyıya vurmaya başlaması ile birlikte altın avcıları alarma geçti. sabahın erken saatinden itibaren dedektörlerle sahile gelen altın arayıcıları yazın tatilcilerin düşürdüğü ve denizin kaptığı kolye, yüzük, bilezik gibi altın takıları kumsalda arıyor.

SON DAKİKA... Konyaaltı Sahili’nde şaşkına çeviren görüntü: Dedektör ile karış karış altın aradılar!

Denizin geri getirdiği değerli eşyaları kıyıda bekleyen altın arayıcıları, metalleri dedektörlerle tespit ediyor.

SON DAKİKA... Konyaaltı Sahili’nde şaşkına çeviren görüntü: Dedektör ile karış karış altın aradılar!

Kıyıda altın arayanlardan Yusuf Taşkın, bazen değerli takı bulduklarını belirterek, "Dün bolca bozuk para buldum. Bugün alyans ve küçük altın takı buldum. Bir kolye bile bulsak bize yetiyor." dedi. Bazı aileler ise çocukları le birlikte kıyıda altın aradı.

SON DAKİKA... Konyaaltı Sahili’nde şaşkına çeviren görüntü: Dedektör ile karış karış altın aradılar!
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