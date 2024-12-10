SON DAKİKA... Konyaaltı Sahili’nde şaşkına çeviren görüntü: Dedektör ile karış karış altın aradılar!

Kıyıda altın arayanlardan Yusuf Taşkın, bazen değerli takı bulduklarını belirterek, "Dün bolca bozuk para buldum. Bugün alyans ve küçük altın takı buldum. Bir kolye bile bulsak bize yetiyor." dedi. Bazı aileler ise çocukları le birlikte kıyıda altın aradı.