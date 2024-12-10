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SON DAKİKA... Konyaaltı Sahili’nde şaşkına çeviren görüntü: Dedektör ile karış karış altın aradılar!
SON DAKİKA... Konyaaltı Sahili’nde şaşkına çeviren görüntü: Dedektör ile karış karış altın aradılar!
Yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'nın Konyaaltı Sahili, havaların soğumasıyla birlikte boş kaldı. İlk yağmurun ardından dedektörle sahile giden ve karış karış altın arayan vatandaşları görenler şaştı kaldı.
Giriş Tarihi: 10.12.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:20