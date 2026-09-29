Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı

5 GÖZALTI 1 TUTUKLU

Yaşanan olayın ardından yaralanan Ahmet İsmail Genç ve bunu ona yapan zihinsel engelli Halil İbrahim Gazioğlu ve Halil İbrahim Yalaz hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Konuşma bozukluğu bulunan ve kendisini ifade edemeyen Genç'in ilk muayenesinde gözlerinde hematom (göz içi ve çevresinde kan birikimleri), göz kapağında laserasyon (cilt ve altındaki dokuların yırtılması veya parçalanması) tespit edildiği, basit tıbbı müdahale ile giderilemeyeceği belirtildi.