Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Konya'da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı

Son dakika | Konya'da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı

Son dakika haberi: Konya'da faaliyet gösteren özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşananlar dehşete düşürdü. 2 Haziran'da meydana gelen olayda hasta bakıcı Halil İbrahim B., 3 zihinsel engelli kişiyi etkinlik odasına kilitledi. Odaya kilitlenenlerden Halil İbrahim Gazioğlu (45), Ahmet İsmail Genç'in (57) gözlerine defalarca kez parmağını sokarak ağır yaraladı. Halil İbrahim Yalaz (28) ise Genç'in üzerine atlayıp, bacaklarına baskı uygulayarak darp etti. Yaklaşık 2 saat boyunca süren dehşet anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Yürütülen soruşturma kapsamında sosyal hizmet uzmanı, kurumun sorumlu müdürü, hasta bakıcı, bakım merkezinin kurucu müdürü ve teknisyen gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 29.09.2026 07:53 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 08:08
Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı

Son dakika: Dehşet veren olay, 2 Haziran tarihinde merkez Karatay İlçesinde bulunan özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde meydana geldi.

Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı

İddiaya göre ağır zihinsel engelli Ahmet İsmail Genç, 2 engelli ile birlikte rehabilitasyon görevlileri tarafından etkinlik odasına kilitlendi.

Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı

Yaklaşık 2 saat boyunca odada kilitli kalan engellilerden Halil İbrahim Gazioğlu (45) parmaklarını defalarca kez Genç'in gözlerine soktu. Halil İbrahim Yalaz (28) ise Genç'in üzerine atlayıp, bacaklarına baskı uygulayıp, darp etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı

DEHŞET KAMERADA

Dehşetin yaşandığı odadaki güvenlik kamera görüntülerine SABAH ulaştı. Görüntülerde Halil İbrahim Gazioğlu'nun Ahmet İsmail Genç'in gözlerine sürekli hamle yaptığı, parmaklarına gözlerini soktuğu, Genç'in gözlerinden de kanlar geldiği görüldü. Genç'in kapıyı açmaya çalıştığı ancak kapalı olunca başaramadığı bu esnada arkasından gelen Gazioğlu'nun şiddet olaylarına devam ettiği görülüyor.

Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı

Halil İbrahim Yalaz'ın da kapıya tekme atıp sesini duyurmaya çalıştığı ancak kimsenin yardıma gelmediği görülüyor.

Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı

En son içeriye giren görevlilerin Ahmet İsmail Genç'i kanlar içerisinde bulduğu ardından da sağlık görevlilerinin içeriye girdiği görüntülerde yer alıyor. Gazioğlu'nun Genç'in eline bulaşan kanı sürekli yalaması ise dehşeti gözler önüne serdi.

Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı

5 GÖZALTI 1 TUTUKLU

Yaşanan olayın ardından yaralanan Ahmet İsmail Genç ve bunu ona yapan zihinsel engelli Halil İbrahim Gazioğlu ve Halil İbrahim Yalaz hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Konuşma bozukluğu bulunan ve kendisini ifade edemeyen Genç'in ilk muayenesinde gözlerinde hematom (göz içi ve çevresinde kan birikimleri), göz kapağında laserasyon (cilt ve altındaki dokuların yırtılması veya parçalanması) tespit edildiği, basit tıbbı müdahale ile giderilemeyeceği belirtildi.

Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı

Yürütülen soruşturma kapsamında sosyal hizmet uzmanı Ahmet S. (39), kurumun sorumlu müdürü Ali Rıza K. (36), hasta bakıcı Halil İbrahim B. (36), bakım merkezinin kurucu müdürü Muhammet Hamza V. (34) ve teknisyen Rafet K. (63) gözaltına alındı. Hasta bakıcı Halil İbrahim B. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapmasında şüpheliler hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' 'ihmal suretiyle kasten yaralama' suçlarından cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı

Halil İbrahim Gazioğlu ve Halil İbrahim Yalaz hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.

Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı

İddianamede, engelli bireylerin bulundukları odanın kilitlenmesi, yalnız bırakılmaları, gerekli kontrollerin yapılmaması, tedbirlerin alınmaması, görevlerini ihmal etmeleri sebebiyle engelli bakım merkezinin şüpheli olarak belirtilen çalışan ve müdürlerinin neden olduğu belirtildi.

Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı

Kovuşturma aşamasında Halil İbrahim B.'nin tahliye edildiği, yargılamanın da sürdüğü belirtildi.

Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı
Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı
Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı
Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı
Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı
Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı
Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı
Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı
Son dakika | Konya’da engelli rehabilitasyon merkezinde dehşet: Odaya kilitledi, gözlerini oyarak ağır yaraladı! Kan donduran görüntülere SABAH ulaştı
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