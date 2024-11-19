SON DAKİKA... Konya’da parke taşı ile öldürülen Sıtkı Fidan cinayetinde sır perdesi aralandı: Kan donduran cinsel istismar detayı!

Son dakika haberi… Konya'da geçen Mayıs ayında parke taşıyla dövülüp, bıçaklanarak öldürülen Sıtkı Fidan'ın (42), cinsel istismara uğrayan kız çocuğunun akrabası olduğu ve cinsel istismarda bulunan Y.G.'nin ailesi ile aralarında çıkan husumet nedeniyle öldürüldüğü öğrenildi.