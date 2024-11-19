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SON DAKİKA... Konya’da parke taşı ile öldürülen Sıtkı Fidan cinayetinde sır perdesi aralandı: Kan donduran cinsel istismar detayı!

SON DAKİKA... Konya'da 42 yaşındaki Sıtkı Fidan, geçtiğimiz yıl mayıs alında parke taşıyla dövülüp bıçaklanarak katledildi. Kan donduran cinayetle ilgili ortaya çıkan cinsel istismar detayı tüyler ürpertti.

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 19.11.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 13:33
SON DAKİKA... Konya’da parke taşı ile öldürülen Sıtkı Fidan cinayetinde sır perdesi aralandı: Kan donduran cinsel istismar detayı!

Son dakika haberi… Konya'da geçen Mayıs ayında parke taşıyla dövülüp, bıçaklanarak öldürülen Sıtkı Fidan'ın (42), cinsel istismara uğrayan kız çocuğunun akrabası olduğu ve cinsel istismarda bulunan Y.G.'nin ailesi ile aralarında çıkan husumet nedeniyle öldürüldüğü öğrenildi.

SON DAKİKA... Konya’da parke taşı ile öldürülen Sıtkı Fidan cinayetinde sır perdesi aralandı: Kan donduran cinsel istismar detayı!

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Cinsel istismarda bulunan Y.G. isimli gencin motorsiklet kazasında öldüğü, dava düşmesi sonucu taraflar arasında husumet başladığı ortaya çıktı. Y.G.'nin amcası tutuklu Mehmet Emin Gök hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, Y.G.'nin babası Ahmet Gök ve çalışanları Ahmet Atay hakkında ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçunda 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SON DAKİKA... Konya’da parke taşı ile öldürülen Sıtkı Fidan cinayetinde sır perdesi aralandı: Kan donduran cinsel istismar detayı!

PARKE TAŞI İLE DÖVDÜ… BIÇAKLADI!

Olay, geçtiğimiz 10 Mayıs akşamı merkez Selçuklu ilçesinde bulunan tarihi Sille Mahallesinde yaşandı. Ahmet Gök (41), kardeşi Muhammet Emin Gök (39) ve çalışanları Ahmet Atay (20) ile birlikte aralarında daha önceden husumet bulunan Sıtkı Fidan'ı telefonla çağırdıkları yerde dövüp, bıçakladı.

SON DAKİKA... Konya’da parke taşı ile öldürülen Sıtkı Fidan cinayetinde sır perdesi aralandı: Kan donduran cinsel istismar detayı!

Hastaneye kaldırılan Fidan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüphelilerden bıçağı kullanan Mehmet Emin Gök tutuklanırken, ağabeyi ve çalışanları tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SON DAKİKA... Konya’da parke taşı ile öldürülen Sıtkı Fidan cinayetinde sır perdesi aralandı: Kan donduran cinsel istismar detayı!

CİNSEL İSTİSMAR OLAYI CİNAYETLE BİTTİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. Mehmet Emin Gök hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, ağabeyi Ahmet Gök ve çalışanları Ahmet Atay hakkında ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçunda 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

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