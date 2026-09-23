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Son Dakika | Konya'da şaşkına çeviren olay: Doktoru 8 milyon lira dolandırdılar, 12 saat adliye yakınında beklettiler
Son Dakika | Konya'da şaşkına çeviren olay: Doktoru 8 milyon lira dolandırdılar, 12 saat adliye yakınında beklettiler
Son dakika... Konya'da geçtiğimiz yıl kendilerini polis olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin başkalarının eline geçtiğini belirterek korkuttukları 59 yaşındaki doktor ve eşini 8 milyon TL dolandıran 4'ü tutuklu 9 sanık hakkında soruşturma tamamlandı. 15'er yıla kadar hapsi istenen şüphelilerin, 12 saat boyunca adliye yakınlarında beklettikleri doktor M.Z.A'ya, 'Hocam seni çok yorduk, biz de yorulduk. Eşinizle birlikte yarın adliyeye gelin ve emanet ettiğiniz altınları alın. Hakkınızı helal edin' dedikleri öğrenildi. Sanıkların ayrıca altınları aldıktan sonra Şanlıurfa'da gece saatlerinde kuyumcu açtırıp, altınları elden çıkardıkları belirtildi.
Giriş Tarihi: 23.09.2026 06:42