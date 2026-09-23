Son Dakika | Konya’da şaşkına çeviren olay: Doktoru 8 milyon lira dolandırdılar, 12 saat adliye yakınında beklettiler

Dolandırıcılar, evde kalan diğer altınlar ve dövizlerin de inceleneceğini, evin önüne gelen kişiye altın ve dövizleri elden teslim etmesini istediler. H.A. kapıya gelen kişiye kalan altınları ve dövizi teslim etti.

DOKTORU 12 SAAT ADLİYE YAKININDA BEKLETTİLER

Dolandırıcılar, 12 saat boyunca adliye yakınında beklettikleri doktor M.Z.A'ya 'Hocam seni çok yorduk, biz de yorulduk. Eşinizle birlikte yarın adliyeye gelin ve emanet ettiğiniz altınları alın. Hakkınızı helal edin' diyerek telefonu kapattı. Kısa süre sonra eve gelen M.Z.A. eşinin para gönderdiğini ve ziynet eşyalarını teslim ettiğini söylemesi üzerine dolandırıldıklarını anladı.