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SON DAKİKA… Konya’daki aile katliamının sebebi belli oldu! Katilden kan donduran ifade: Esmanur annesini kurtarmak isterken…
SON DAKİKA… Konya’daki aile katliamının sebebi belli oldu! Katilden kan donduran ifade: Esmanur annesini kurtarmak isterken…
SON DAKİKA… Konya'da Rahman Öztürk üvey annesi Dursune Öztürk (58) ile kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü (19) boğazlarını keserek katletti. Kan donduran vahşette cani adliyeye sevk edilirken emniyette verdiği ifade tüyler ürpertti.
Giriş Tarihi: 15.07.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 16:32