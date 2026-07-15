SON DAKİKA… Konya’daki aile katliamının sebebi belli oldu! Katilden kan donduran ifade: Esmanur annesini kurtarmak isterken…

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı Öztürk'ün emniyette verdiği ifadesinde, üvey annesinin hasta olan babası Ali Fuat Öztürk'e sürekli ilaçlar verdiğini bu ilaçlar nedeniyle babasının sağlık durumunun kötüleştiğini, ayrıca evde yemek yediği zaman kendisinin de kötü hissettiğini o nedenle zaman zaman kendisinin de dışarıda yemek yediğini bu nedenle de üvey annesini ve kardeşini suçladığını söylediği öğrenildi.