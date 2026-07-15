Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Konya’daki aile katliamının sebebi belli oldu! Katilden kan donduran ifade: Esmanur annesini kurtarmak isterken…

SON DAKİKA… Konya’daki aile katliamının sebebi belli oldu! Katilden kan donduran ifade: Esmanur annesini kurtarmak isterken…

SON DAKİKA… Konya'da Rahman Öztürk üvey annesi Dursune Öztürk (58) ile kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü (19) boğazlarını keserek katletti. Kan donduran vahşette cani adliyeye sevk edilirken emniyette verdiği ifade tüyler ürpertti.

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 15.07.2026 16:31 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 16:32
SON DAKİKA… Konya’daki aile katliamının sebebi belli oldu! Katilden kan donduran ifade: Esmanur annesini kurtarmak isterken…

Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesindeki bir apartmanda, önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda Rahman Öztürk, üvey annesi Dursune Öztürk ile babasının ikinci eşinden olan kız kardeşi Esmanur Öztürk'ün boğazlarını kestikten sonra suç aleti bıçakla birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

SON DAKİKA… Konya’daki aile katliamının sebebi belli oldu! Katilden kan donduran ifade: Esmanur annesini kurtarmak isterken…

Vahşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Katil zanlısı Rahman Öztürk'ün çifte cinayetin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de arayarak cinayeti itiraf ettiğini, hiçbir şey yaşanmamış gibi evde cesetlerin başında bekleyerek polislerin gelmesini beklediği ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Konya’daki aile katliamının sebebi belli oldu! Katilden kan donduran ifade: Esmanur annesini kurtarmak isterken…

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı Öztürk'ün emniyette verdiği ifadesinde, üvey annesinin hasta olan babası Ali Fuat Öztürk'e sürekli ilaçlar verdiğini bu ilaçlar nedeniyle babasının sağlık durumunun kötüleştiğini, ayrıca evde yemek yediği zaman kendisinin de kötü hissettiğini o nedenle zaman zaman kendisinin de dışarıda yemek yediğini bu nedenle de üvey annesini ve kardeşini suçladığını söylediği öğrenildi.

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SON DAKİKA… Konya’daki aile katliamının sebebi belli oldu! Katilden kan donduran ifade: Esmanur annesini kurtarmak isterken…

KAHREDEN DETAY: ANNESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN...

Anne ve kızının vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu, olay sırasında baba Ali Fuat Öztürk'ün diğer odada olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA… Konya’daki aile katliamının sebebi belli oldu! Katilden kan donduran ifade: Esmanur annesini kurtarmak isterken…

Ayrıca ağabeyinin annesine saldırdığını gören Esmanur'un bunu engellemeye çalıştığı ancak ağabeyinin bu sefer kardeşini bıçakla yaraladığı ve Esmanur'un diğer odaya giderek ağabeyinden kurtulmaya çalıştığı, katil zanlısının üvey annesini öldürdükten sonra diğer odaya giderek kız kardeşini de öldürdüğü ileri sürüldü.

SON DAKİKA… Konya’daki aile katliamının sebebi belli oldu! Katilden kan donduran ifade: Esmanur annesini kurtarmak isterken…

Öte yandan katil zanlısı Rahman Öztürk'ün bir süre Kanada'da yaşadığı ancak orada yaşadığı sorunlar nedeniyle Toronto kentinden 1 yıl önce sınır dışı edildiği öğrenildi.

#KONYA