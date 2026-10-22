SON DAKİKA… Kötü koku nedeniyle camları bile açamıyorlar! Vatandaşlardan İSKİ’ye tepki: Yakında Ümraniye çöplüğüne dönecek

Camları açamıyoruz. Yazıklar olsun. Ne belediye ne başka yetkililer bizimle ilgilenmiyor. Buraya gelin bir bakın dökülen topraklar neredeyse aşağı sokaklara indi. Sakin bir şekilde burada yaşamak istiyoruz. Doğduk büyüdük buradayız böyle bir şey görmedik. Koku, sinek durulmuyor. Belediyeyi arıyoruz sokakları ilaçlayın diyoruz. Bir tane araç gelmiyor. Şuradan çıkan fareler neredeyse kedi kadar. Kedi görse kedi kaçar. Böyle bir şey yok" diye konuştu.