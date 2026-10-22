Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Kötü koku nedeniyle camları bile açamıyorlar! Vatandaşlardan İSKİ’ye tepki: Yakında Ümraniye çöplüğüne dönecek

SON DAKİKA… Kötü koku nedeniyle camları bile açamıyorlar! Vatandaşlardan İSKİ’ye tepki: Yakında Ümraniye çöplüğüne dönecek

SON DAKİKA… İstanbul'da Sarıyer Belediyesi'ne ait bir araziye atıkların dökülmesi nedeniyle çevrede oluşan kötü koku vatandaşları mağdur etti. İSKİ'ye tepki gösteren vatandaşlar, kokudan camları bile açamadıklarını söyledi. "Ümraniye çöplüğünü belki hatırlarsınız, patlamıştı. Yakında biz de öyle oluruz" diyerek çözüm bekledi.

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İHA
Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:52 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 11:53
SON DAKİKA… Kötü koku nedeniyle camları bile açamıyorlar! Vatandaşlardan İSKİ’ye tepki: Yakında Ümraniye çöplüğüne dönecek

SON DAKİKA… İstanbul Sarıyer'deki Ferahevler Mahallesi'nde bulunan ve Sarıyer Belediyesi'ne ait araziye gece gündüz fark etmeksizin dökülen lağım ve atıklar çevrede yaşayan vatandaşları isyan ettirdi.

SON DAKİKA… Kötü koku nedeniyle camları bile açamıyorlar! Vatandaşlardan İSKİ’ye tepki: Yakında Ümraniye çöplüğüne dönecek

İSKİ'YE TEPKİ BÜYÜYOR!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) tepki gösteren vatandaşlar, sesten ve kokudan evlerinde cam açamadıklarını belirterek yetkililerden çözüm istedi. Öte yandan atıkların döküldüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çöplüğü dönen alan ise dron kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA… Kötü koku nedeniyle camları bile açamıyorlar! Vatandaşlardan İSKİ’ye tepki: Yakında Ümraniye çöplüğüne dönecek

"CAMLARI AÇAMIYORUZ, YAZIKLAR OLSUN"

Sağlıklarının tehdit altında olduğunu iddia eden mahalleli Bahri Ferahlı, "Buraya ne döktükleri belli değil. Lağımları buraya döküyorlar. Yazın yağmur yağmadığı zaman toz içindeyiz. Gece saatlerinde bile ses yapıyorlar. Bütün komşular şikayetçi. Ümraniye çöplüğünü belki hatırlarsınız patlamıştı, yakında biz de öyle oluruz.

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SON DAKİKA… Kötü koku nedeniyle camları bile açamıyorlar! Vatandaşlardan İSKİ’ye tepki: Yakında Ümraniye çöplüğüne dönecek

Camları açamıyoruz. Yazıklar olsun. Ne belediye ne başka yetkililer bizimle ilgilenmiyor. Buraya gelin bir bakın dökülen topraklar neredeyse aşağı sokaklara indi. Sakin bir şekilde burada yaşamak istiyoruz. Doğduk büyüdük buradayız böyle bir şey görmedik. Koku, sinek durulmuyor. Belediyeyi arıyoruz sokakları ilaçlayın diyoruz. Bir tane araç gelmiyor. Şuradan çıkan fareler neredeyse kedi kadar. Kedi görse kedi kaçar. Böyle bir şey yok" diye konuştu.

SON DAKİKA… Kötü koku nedeniyle camları bile açamıyorlar! Vatandaşlardan İSKİ’ye tepki: Yakında Ümraniye çöplüğüne dönecek
#İSTANBUL #ÜMRANİYE #İSKİ