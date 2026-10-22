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SON DAKİKA… Kötü koku nedeniyle camları bile açamıyorlar! Vatandaşlardan İSKİ’ye tepki: Yakında Ümraniye çöplüğüne dönecek
SON DAKİKA… Kötü koku nedeniyle camları bile açamıyorlar! Vatandaşlardan İSKİ’ye tepki: Yakında Ümraniye çöplüğüne dönecek
SON DAKİKA… İstanbul'da Sarıyer Belediyesi'ne ait bir araziye atıkların dökülmesi nedeniyle çevrede oluşan kötü koku vatandaşları mağdur etti. İSKİ'ye tepki gösteren vatandaşlar, kokudan camları bile açamadıklarını söyledi. "Ümraniye çöplüğünü belki hatırlarsınız, patlamıştı. Yakında biz de öyle oluruz" diyerek çözüm bekledi.
Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 11:53