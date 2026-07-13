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SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi
SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi
Son dakika haberi: İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin davanın 2. celsesi bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görüldü. Dava kapsamında tanıkların dinlenmelerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine, adli kontrol tedbirlerinin devamına, Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 7 Ekim tarihine karar için ertelendi. Karar sonrası Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi
Giriş Tarihi: 13.07.2026 14:00
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 14:02