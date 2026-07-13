SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm. Ne Alaattin bir insanı durduk yere öldürecek kadar cahil ne de ben böyle bir şey yaptıracak biriyim. 17 yaşımdan beri çalışıp aileme bakıyorum. Ben bu olayın mağduruyken buralarda yargılanmak beni aşırı yıpratmakta o yüzden tahliyemi talep ediyorum." dedi.