Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

Son dakika haberi: İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin davanın 2. celsesi bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görüldü. Dava kapsamında tanıkların dinlenmelerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine, adli kontrol tedbirlerinin devamına, Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 7 Ekim tarihine karar için ertelendi. Karar sonrası Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

Elyesa Karatepe
Giriş Tarihi: 13.07.2026 14:00 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 14:02
SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

Son dakika haberi: Ümraniye Tatlısu Mahallesinde 19 Mart Perşembe günü silahlı saldırıda meydana gelen olayda, Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kubilay Kaan Kundakçı'yı sokmuş Kundakçı Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu.

SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yanaşan bir kişi araca doğru ateş etti. Açılan ateşte Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 8 kişi tutuklanmıştı.

SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

Soruşturma aşamasında tutuklu İzzet Yıldızhan tahliye edilmişti. Sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme", Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer sanıkların değişen oranlarda cezası istendi.

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SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

TANIK İLE AİLE ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma başlamadan önce koridorda karşılaşan Kubilay Kaan Kundakçıoğlu'nun ailesi ve hakkında zorla getirme kararı bulunan tanık Yalçınay Yıldız arasında tartışma yaşandı.

SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

Duruşmaya sanık İzzet Yıldızhan SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile Aleyna Kalaycıoğlu ve diğer 6 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden fiziki olarak getirildi. Tutuksuz sanık Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

"İYİ BİR ŞEYE VESİLE OLMAK İSTEDİK"

Geçtiğimiz celse hakkında zorla getirme kararı bulunan tanık Yalçınay Yıldız duruşmada ifade verdi. Yalçınay, "Aleyna ile arkadaştık. Canbay ile ikisinin prodüktörüydüm. Olay günü stüdyonun kapısına geldik. Stüdyonun kapısına çıktım. Temizlikçi abla içeri almadı temizlik yaptığı için. Aleyna'nın köpeğini görünce Aleyna'nın birazdan geleceğini düşünüp biraz bekleyelim dedim.

SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

Biraz bekledik, amacımız onları barıştırmaktı. İyi bir şeye vesile olmak istedik. Biraz zaman geçti, çakarlı araç yaklaştı. Araçtan inen beyaz giyimli kişi yanaştı arabanın camına vurdu. Canbay'ın omzunu tutup "Ne bekliyorsunuz burada, sizi bir daha burada görmeyeceğim" dedi. Silahın kabzasıyla Canbay'a vurmaya çalıştı.

SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

O esnada silah sesi duyduk. Ne olduğunu anlayamadık. Silah patladıktan sonra Kubilay bağırmaya başladı. Canbay bir yandan eliyle bizi korumaya çalışıyordu. Canbay silahı eliyle tutmadı ama dirseğiyle itmeye çalıştı kendini korumak için. Alaattin aracına geri giderken yanındakilere sessizce 'silah patladı' dedi."

SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

"BU OLAYIN MAĞDURUYUM"

Tanık beyanına karşı söz verilen tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu, "Verilen ifadelerde aleyhime karşı bir beyan bulunmamaktadır.

SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm. Ne Alaattin bir insanı durduk yere öldürecek kadar cahil ne de ben böyle bir şey yaptıracak biriyim. 17 yaşımdan beri çalışıp aileme bakıyorum. Ben bu olayın mağduruyken buralarda yargılanmak beni aşırı yıpratmakta o yüzden tahliyemi talep ediyorum." dedi.

SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

Tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu ise, "Çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bu olay benim kontrolüm dışında gerçekleşti. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

AİLELER SALONDAN ÇIKARILDI

Zuhal Kalaycıoğlu savunma yaparken Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesiyle sözlü tartışma yaşadı. Zuhal Kalaycıoğlu, 'kızımı bana verin' demesi üzerine anne ve baba Kundakçı 'benim oğlum ne olacak? Benim oğlumu kim getirecek' dedi. Mahkeme başkanı anne ve baba Kundakçı ile Zuhal Kalaycıoğlu'nu duruşma salonundan çıkardı.

SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

BABA KUNDAKÇI HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Duruşmadan çıkartılan baba Cemil Kundakçı koridorunda beklerken sinirlenerek duvara yumruk attı. Baba Kundakçı hakkına 'Devlet malına zarar verme' suçundan işlem başlatıldı. Cemil Kundakçı, ifade vermem üzere karakola götürüldü.

SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine, adli kontrol tedbirlerinin ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, karar için 7 Ekim tarihine ertelendi.

SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi

Mahkemeden çıkarken ağlayarak ve bağırarak sinir krizi geçiren Aleyna Kalaycıoğlu başka bir odaya alındı.

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