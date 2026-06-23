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SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde flaş ses kayıtları! Meğer Aleyna Kalaycıoğlu ve Vahap Canbay...
SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde flaş ses kayıtları! Meğer Aleyna Kalaycıoğlu ve Vahap Canbay...
SON DAKİKA | İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olay öncesi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile rapçi Vahap Canbay arasında geçtiği değerlendirilen 5 dakika 58 saniyelik telefon görüşmesinin kayıtları ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 15:23