Son dakika | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik gün: Adliyeye sevk edildiler! Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu mu azmettirdi?
Son dakika haberi: İstanbul'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetine ilişkin emniyette yürütülen soruşturma bugün tamamlanıyor. Kundakçı'nın öldürülmesinin ardından ilk olarak şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Ardından silahı kullandığı belirlenen sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında da işlem yapıldı. 8 şüpheli bugün işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Giriş Tarihi: 23.03.2026 09:30
Güncelleme Tarihi: 23.03.2026 12:15