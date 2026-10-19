Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA! Kuriş soruşturmasında 1 dolar detayı! Kuyumcu kasasından FETÖ'nün F serisi dolarları ve suikast iddiası çıktı!
SON DAKİKA! Kuriş soruşturmasında 1 dolar detayı! Kuyumcu kasasından FETÖ'nün F serisi dolarları ve suikast iddiası çıktı!
Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen dev operasyonla çökertilen Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütü dosyasında kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. Çelik kasada ele geçirilen FETÖ'nün şifreli 1 dolarları, valizlerle taşınan hayali altınlar ve eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne uzanan zehirlenme iddiaları soruşturmanın seyrini değiştirdi. Karanlık para trafiğinin perde arkası aralanıyor.
Giriş Tarihi: 19.10.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 13:51