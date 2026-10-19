SON DAKİKA! Kuriş soruşturmasında 1 dolar detayı! Kuyumcu kasasından FETÖ’nün F serisi dolarları ve suikast iddiası çıktı!

BAĞIŞ VE KERMES GELİRLERİ DE MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın finansal boyutunda, kurban bağışları ve kermes gelirlerinin makbuz düzenlenmeden toplandığı, kayıt dışı paraların belirli noktalarda bir araya getirilerek taşıyıcılar aracılığıyla aktarıldığı yönündeki tespitler yer aldı. Dosyaya yansıyan tanık ifadelerinde, kuyumculuk sektörü üzerinden yürütüldüğü öne sürülen işlemlere ilişkin iddialar da gündeme geldi. Bir tanık, çok sayıda valizle olağan dışı hareketliliğin yaşandığı bir atölyede yüksek miktarda altın bilezik üretildiğini anlattı. Tanık, bu ürünlerin cari hesap ilişkisi varmış gibi gösterilerek çeşitli kuyumculara dağıtıldığını, ancak gerçekte herhangi bir alım satım işlemi yapılmadığını beyan etti.