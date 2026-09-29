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Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir
Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu’nun direktörü ifade verdi: FETÖ müdahalesi varsa Pana film bilir
Son dakika haberi: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma her yönüyle ele alınıyor. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle paralel sahneler bulunduğu iddia edilen Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yapımcı şirketi Pana Film Direktörü İhsan Karademir şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde "Senaryoya FETÖ tarafından müdahale durumu varsa bu işi Pana Film ortağı Mehmet Canpolat, CEO Kürşat Ufuk ve Genel Koordinatör Mehmet Baş bilirler." dedi.
Giriş Tarihi: 29.09.2026 06:46
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 09:34