Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son Dakika | Kuşadası'nı esir alan kirli para ağı deşifre oldu! Rüşvetin üssü: Kuşadasıspor! Tek tek anlattı...
Son Dakika | Kuşadası'nı esir alan kirli para ağı deşifre oldu! Rüşvetin üssü: Kuşadasıspor! Tek tek anlattı...
Son dakika haberi... CHP'li Kuşadası Belediyesi'ndeki rüşvet çarkının nasıl döndüğünü etkin pişmanlıktan yararlanan müteahhit tek tek anlattı: Bir inşaat şirketinden ruhsat izni karşılığı alınan rüşvet, bir dönem başkanı olduğum Kuşadasıspor üzerinden tahsil edildi.
Giriş Tarihi: 01.08.2026 06:50
Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 06:53