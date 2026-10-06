SON DAKİKA! Kuyumcukent vurgununda şok detaylar! 64 kilo altını eritip kayboldular! "Arkadaşlar biz battık deyip..."

Şüphelilerin en ağır ceza ile cezalandırılması için takipçisi olacağız. Bu süreçte şüpheliler telefonla vatandaşlar arıyorlar bir yere topluyorlar. Piyasadan 1 kilo alacağım var 62 kilo nerede bunun hesabını hiçbir şekilde veremiyor. Emeklerinden dolayı da Başsavcılığımıza ve emniyet amirliğimize teşekkür ediyoruz" dedi.