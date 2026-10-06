SON DAKİKA! Kuyumcukent vurgununda şok detaylar! 64 kilo altını eritip kayboldular! "Arkadaşlar biz battık deyip..."

İstanbul Kuyumcukent'te 16 esnafı "Kârlı satacağız" vaadiyle ağlarına düşüren iki kardeş, tam 64 kilogram işlenmiş altınla dudak uçuklatan bir vurguna imza attı. Milyonlarca liralık altını buharlaştıran şüphelilerin, mağdurları toplayıp gözlerinin içine baka baka "Arkadaşlar biz battık, ödeyemeyeceğiz" demesi ise bardağı taşıran son damla oldu. 3 ilde düzenlenen dev operasyonla çökertilen şebekenin akıllara durgunluk veren dolandırıcılık planının tüm şifreleri çözüldü. İşte filmleri aratmayan o olayın detayları...