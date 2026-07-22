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SON DAKİKA… Leyla Aydemir davasında gerekçeli karar açıklandı! Dikkat çeken detay: Öldürüldükten sonra dere kenarına bırakıldı!
SON DAKİKA… Leyla Aydemir davasında gerekçeli karar açıklandı! Dikkat çeken detay: Öldürüldükten sonra dere kenarına bırakıldı!
SON DAKİKA… Ağrı'da 2018 yılında kaybolan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in 18 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin davada amca Yusuf Aydemir, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Davayla ilgili gerekçeli kararda çarpıcı detaylar yer aldı.
Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 11:16