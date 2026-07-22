SON DAKİKA… Leyla Aydemir davasında gerekçeli karar açıklandı! Dikkat çeken detay: Öldürüldükten sonra dere kenarına bırakıldı!

Kararda, maktulün olay tarihinde 3 yaşında olduğu, kendi eylemi neticesinde ya da faille yaşanan veya ani gelişen bir olay nedeniyle öldürülmesinin mümkün olamayacağı, yaşı dolayısıyla herhangi bir kişi ile şahsi husumet yaşamasının mümkün olmadığı ve maktulün anne ve babası ile husumet yaşayan biri tarafından öldürülmüş olabileceği değerlendirildi.

Leyla'nın kaybolması ile cesedinin bulunması arasında geçen sürede akrabalarının evlerinde arama yapılmadığı belirtilen gerekçeli kararda, baba Nihat Aydemir'in olayla ilgili şikayetçi olmadığı, Leyla'nın yakın akrabalarından biri tarafından alıkonulduğu ve bu süreçte köydeki akrabalarından birinin evinde saklandığı kanaatine varıldı.

Tanık beyanlarına da yer verilen kararda, suçun aile içinde işlendiğinin taraflarca bilindiği ve bu nedenle konunun bilinçli şekilde konuşulmadığı kanaati oluştuğu ifade edildi.