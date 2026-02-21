Trend
SON DAKİKA: Malatya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi - 21 Şubat 2026
Malatya Pütürge'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik yarattı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre sarsıntı yerin 9.39 km derinliğinde gerçekleşti. 21 Şubat 2026 Cumartesi sabahı yaşanan bu sarsıntı sonrası Malatya depremi ile ilgili son durum ve güncel son depremler listesi takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 21.02.2026 06:53
Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 06:56